踏入「五窮月」,傳統有「Sell in May and Go Away」之說,而港股亦有「五窮六絕七翻身」的俗語。在外圍持續採取貨幣寬鬆政策,以及中國強調防範金融風險的情況下,4月份恒指以上落市為主,5月開局仍需觀望,分析認為投資者暫不宜過分進取。

本周中美兩國將公布進出口經濟數據,而內地因五一長假期,A股周四(6日)才復市。香港方面,企業陸續披露季績,想要布局5月投資,但暫未有頭緒?不妨參考以下專家的財經分析及建議。

1、【陳政深:港股5月或先揚後挫】

2、【陳樂怡:恒指3萬點料見明顯阻力】

3、【葉尚志:李寧管道營運效率不斷改善】

4、【曜熊理財:現時可不可以買基金?】

5、【鄺紫珊:科技股仍受惠5G及AI等趨勢發展】