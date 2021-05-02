巴郡股東會：巴菲特看好邊類投資？芒格轟比特幣令人作嘔？

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡股東已於線上舉行完畢，一如以往，巴菲特和老拍檔芒格分享了他們的投資心得和看法，評論了美國經濟、稅率、股票回購、航空股、銀行股、比特幣等一系列市場人士關心的議題，作出精闢點評。

●看好標指基金 喜歡銀行金融股

股神巴菲特認為，一般人最好的投資，是將資金的九成投資在標普500指數的基金上。

去年巴菲特清倉了航空股，他解釋，航空業現在確實有很大的復甦，但還不想買回這些股票，因目前很多人想去國際旅行亦未能成行，商務出行也沒有自底部完全恢復。談及銀行股持倉時，巴菲特稱喜歡銀行股和金融股，但對美國銀行持倉不想超過10%，故此去年出售了一些。

特殊目的收購公司(SPACs)為華爾街的新寵，巴菲特表示，華爾街對SPACs的瘋狂追捧不會永遠延續，因為它會讓交易環境更具競爭性。

然而，巴菲特和芒格齊齊對股市猖獗的投機行為作出警告，尤其是對SPACs的投機，並​​表示這是新投資者湧入股市的副產品。巴菲特提醒投資者，「沒有人告訴你這種狂熱甚麼時候會結束」。

●比特幣綁架貨幣系統 與文明背馳

虛擬貨幣近期炒得火熱，巴菲特拒絕就此評價，芒格表示憎恨比特幣的成功，更坦言不喜歡這種虛擬貨幣綁架現有的貨幣系統。他認為，比特幣好像一種憑空生出的金融產品，認為其發展令人作嘔，與文明發展是相背馳。

●Robinhood迎合投資者賭博天性

散戶抱團浪潮成為市場焦點，巴菲特稱，美國券商Robinhood已經成為過去一年或一年半股市賭博屬性的非常重要組成部分，Robinhood聲稱免佣金，吸引了很多想要賭博的人，這種軟件沒有違法但談不上道德。賭徒押注的方式不是他尊重的方式，是在「向希望收稅」。芒格則表示不喜歡這個業務，更指這種事情是個嚴重錯誤。

●去年沽售Apple可能是個錯誤

巴菲特承認去年出售部分蘋果公司(Apple Inc.)股票「可能是個錯誤」，芒格亦表示認同。他們並不覺得蘋果公司估值瘋狂，更稱讚蘋果舵手庫克是最棒的管理人之一。

●企業稅上調不會令消費者受損

美國總統拜登建議加企業說支付政府未來龐大基建開支，有聲音相信公司會轉嫁給消費者，損害消費者利益。巴菲特表示，那是「天方夜譚」，他舉例，巴郡大部分業務都不能將企業說轉嫁給消費者，那些公用事業只是特殊例子，加稅只會對巴郡股東受損。

他表示，過去巴郡經歷過有更高的企業稅率，認為稅率就算加至28%亦能應付。

另外，對於有關遺產稅務可以提升，他說早就承諾會將99.7%的資產作為慈善或者捐給聯邦政府，但稱希望這筆錢由聰明的人管理作慈善用途，並用到適當的地方。