港府：全方位推進電子消費券計劃　iBond本月稍後出台

財政司司長陳茂波今發表網誌指，財政預算案上星期獲立法會通過，各項支援措施會全速推進落實，讓市民和企業早日受惠，緩減經濟改善不平衡的部分壓力。

他提到，預算案提出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，計劃上周中已開始接受申請。首3天已收到約七千宗貸款申請，多家參與的銀行均指收到不少查詢並正積極處理，初步獲批核個案的申請人來自物流運輸、零售及飲食業等行業。

預算案的其他措施亦會陸續推出。例如培養小學生更積極探索資訊科技方面興趣的「奇趣IT識多啲」計劃，為每家學校提供最多40萬元資助，並由政府資訊科技總監辦公室提供全面技術支援，冀讓小學生在課餘活動中有更多資訊科技方面的體驗。

電子消費券計劃正全方位推進。他表示，獲甄選的四家儲值支付工具營辦商正積極協助更多商戶安裝設備。而防疫抗疫基金正推出第二輪非接觸式付款設備安裝的資助計劃，受惠對象由食環署及房委會轄下街市的合資格檔位租戶，擴大至持牌小販。成功申請者可獲一筆過5,000元的資助，申請期至6月底。他相信電子消費券計劃在暑假期間啟動後，叠加不同商戶的優惠、促銷和展銷活動，會為市面帶來正面的氣氛。

此外，局方一直多向度支援中小企業，例如預算案向「BUD專項基金」注資15億元，資助企業開拓市場，連同內地，共包括37個與本港已簽署自貿協定或保護投資協定的經濟體。考慮到疫情下企業較難進行海外推廣，工貿署的「中小企業市場推廣基金」已把津貼範圍放寬至涵蓋以本地市場為目標的展覽會和網上展覽會；連同「會議展覽業資助計劃」，可支援企業更積極參與不同的本地展銷會，推廣業務。

他強調，穩住民生、穩住經濟，是他希望透過預算案達致的短期目標。支援企業方面，預算案除了提出寬減利得稅、非住宅物業差餉、寬免商業登記費等措施外，還進一步優化「中小企融資擔保計劃」下的百分百特別擔保產品，以支援企業應付現金周轉的需要。有關優化措施亦已全面落實推行。

在支援個人方面，除了「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，還包括薪俸稅及個人入息課稅寬減、差餉寬減、住宅用戶每戶一千元的電費補貼、向領取社會保障的人士發放半個月額外津貼等。而電子消費券則是讓市民和企業同時受惠的措施。至於受到不少市民歡迎的通脹掛鈎債券(iBond)亦會在本月稍後時間推出。