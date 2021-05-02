荷包勢縮水！「萬物齊漲」格局短期難化解

外國傳媒報道，摩根大通表示，大宗商品將繼續上揚，通脹、經濟重啟行情也將延續，「聯儲局和其他央行似乎冷待處理通脹，意味經濟可能過熱、進一步提振需求。」瑞銀則預計，明年大宗商品整體還將漲約10%。

【銅】

由於各國政府承諾增加可再生能源、電動車發展，銅價漲勢已超過1年。數據顯示，2020年約有190萬噸銅用於電網建設，同期銅價漲了90%以上，預測到2050年，銅消耗量將近翻倍，而其他電動車、太陽能板等低碳技術的需求也將激增。

【食物】

過去1年，咖啡期貨漲約33%、飼料玉米成本翻了一倍、豆粕升逾40%、基準小麥創下2013年以來最高，粗糖也上漲。餐館、商店的食品雖不會立即漲價，因上游通常會吸收最初的成本以保持顧客，但利潤率受限之下最終還是得反映在消費者身上。

【鋼鐵】

據歐洲行業協會Eurofer數據顯示，2008年至2019年間，歐盟鋼鐵業萎縮超過8.5萬個工作職位。不過，由於最大生產商中國採取了抑制產量的措施，鐵礦期貨已打破了紀錄，歐洲、美國基準價格隨之上漲，歐美工廠也為了滿足意外的高需求，正以最大產能運行。