財庫局考慮推出措施　吸引海外基金落戶香港

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，立法會通過《2021年稅務(修訂)(附帶權益的稅務寬減)條例草案》，將為合資格私募基金所分發的附帶權益(carriedinterest)，即與投資表現掛鈎的積效分成，提供利得稅及薪俸稅寬免。該局考慮推出制度及措施，吸引更多已在海外成立的基金「搬遷」到香港落戶。

許氏指出，以資產管理規模計算，香港目前已經是亞洲區內第二大私募基金市場，管理着1,730億美元，僅次於內地。這次通過的條例為合資格私募基金所分發的附帶權益提供稅務寬免，提升香港作為私募基金註冊及營運基地的吸引力，讓我們可以捕捉亞洲私募及創投基金龐大的市場機遇。

他相信，私募及創投基金在香港的蓬勃發展更可以帶來一連串的「槓桿效應」，既推動金融市場發展，亦創造經濟及社會效益。

另方，他稱香港的資產及財富管理業一向是個「聚寶盤」，管理資產規模達29萬億港元，約香港GDP的10倍。以「三步曲」策略強化香港的整體配套，將進一步擴大已有接近600家公司的私募基金生態圈，為資產及財富管理業注入增長新動力，同時讓香港更好地發揮在國家《十四五規劃綱要》下國際資產管理中心的功能定位，通過私募資本推動粵港澳大灣區的建設及發展。