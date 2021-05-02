上月50大甲廈錄26宗買賣　創3年新高

寫字樓交投出現反彈，綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，4月份50指標甲廈共錄得26宗買賣，按月大增85.7%，創下3年來新高紀錄。

數據顯示，4月份50大甲廈成交面積共錄11.1萬平方呎，按月挫13.2%，主要是因為3月份市場連錄多宗全層大手買賣，推高基數所致。今年首4個月，50大甲廈合共錄得62宗買賣，已經達到去年全年的76宗的81.6%。

若按區域劃分，上月九龍區成交量佔最多，錄得17宗，至於新界及港島區分別錄得4宗及5宗。其中，東九龍期內共錄得8宗買賣，是上月表現最佳的分區，尖沙咀(包括尖東)亦錄得6宗交投。不過，若以大廈分類，上月葵涌新都會廣場連環錄得4宗買賣，是成交量最多的大廈，而近期有拆售活動進行的中環中心，上月也錄得3宗易手個案。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，去年底工商舖「撤辣」，加上本地疫情緩和，刺激市場交投氣氛。另外，環球游資充裕，部分資金因而轉投寫字樓市場，帶動交投出現「報復式反彈」，上月買賣宗數亦重回2017、2018年旺市的水平。

他續指，上月以東九龍交投表現較突出，因為該區甲廈呎價普遍一萬餘元，屬低水之算，吸引不少新晉投資者入市吸納，因而帶動交投。展望後市，他認為政府已經推出「回港易」計劃，現時亦與澳門及澳洲、紐西蘭等地商討旅遊氣泡，相信稍後中港通關也有望實現，因此對於今年的寫字樓成交量感到樂觀。