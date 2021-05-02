黃竹坑晉環加推180伙　售價1171.8萬元起

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環市場反應積極，公司銷售及市場推廣總監封海倫表示，項目於今日(2日)下午已加推3號價單，涉及180伙，實用面積383至921方呎，折實售價1,171.8萬至3,432.9萬元，折實呎價29,036至38,922元，平均呎價33,103元。

加推單位包括28伙一房、55伙兩房及87伙三房戶，更首推10伙5樓連平台特色戶，全批單位價單市值約48億元。是次屬原價加推，雖然與對上2號價單單位售價，有約4%差異，但只反映景觀及樓層分別。該批單位已開始收票，最快本周末進行銷售。而項目明日(3日)將推出10個位於1A座的A及F室四房樓王單位招標，最快明日有機會公布結果。

她續稱，項目昨日進行首輪推售，售出全部240伙，套現超過46億元，成交價1,156.4萬至3,361.9萬元，呎價27,005至39,552元，平均呎價31,134元。售出單位佔65%，即161伙為大手成交，即買家購買多於一伙，而三房戶最快沽清，反映市場對港島鐵路站上蓋大單位物業需求。買家中佔70%為港島客，九龍及新界買家佔20%及10%，另逾50%客人選擇建期付款。