小鵬汽車4月交付量激增2.8倍　理想汽車倍翻

今年截至4月底，小鵬汽車累計交付量已達18487輛，為去年同期5倍。

中國電動汽車兩大巨頭小鵬汽車及理想汽車公布4月份銷售數據，兩企交付量按年均錄得顯著增長。

小鵬汽車表示，今年4月總交付量為5,147輛，較去年同期增長285%，連續10個月實現按年翻番。其中，P7交付量2,995輛，G3交付量2,152輛。今年截至4月底，小鵬累計交付量已達18,487輛，為去年同期5倍。據此前公布的數據，小鵬汽車第四季營業收入28.5億元人民幣，淨虧損大幅收窄至7.87億元，首次實現全年毛利轉正。

理想汽車方面，4月交付5,539輛理想ONE，按年增長111.3%，今年以來累計新車交付量51,715輛。截至4月30日，理想汽車在全國已有73家零售中心，覆蓋53個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心143家，覆蓋105個城市。此前發布的財報顯示，去年第四季理想汽車總收入為41.5億元人民幣，按年增長65.2%；淨利潤為1.075億元人民幣，首次實現季度淨利潤為正。

小鵬汽車自去年8月上市以來，股價一度衝破70美元，上周五(4月30日)收市回落至29.91美元。理想汽車上周五收報19.74美元，升0.97%。

另一方面，國際能源署(IEA)上周四(4月29日)發布數據指出，2020年全球純電動汽車和插電式混合動力車累計銷量達約300萬輛，較2019年相比增長逾40%。以國家來看，歐洲純電動車和插電式混動車去年銷量約140萬輛，為2019年的2倍以上，為歐洲第一次超越中國，成為世界最大電動車市場；中國緊追在後，去年純電動車和插電式混動車銷售達約120萬輛，較2019年增長9%；美國純電動車和插電式混動車去年銷售為30萬輛，小幅減少；日本去年純電動車和插電式混動車銷售僅達2.9萬輛，較上年相比減幅達25%。