冠軍科技：擬議供股　尚未達成任何協議

管理層與一些潛在包銷商已進行初步磋商，以探悉市場對公司就這次擬供股的反應。根據目前為止收到的回應，擬供股價可能低於公司股票現時的面值。但由於公司股票最近的交易價格接近其面值，而公司根據公司細則不得以低於面值的價格發行任何股票，因此公司可能需要在進行建議供股或任何其他集資活動之前，進行資本減值，以減低其股票的面值。

冠軍科技上周五大跌21.9%，其董事會已知悉公司近期的股份價格下跌。經作出一切於合理情況下與公司有關的查詢後，董事會確認，除卻以下所披露的資料外，並不知悉有關該等股價變動之任何其他原因，或任何必須公告以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露的資料。