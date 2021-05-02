銅價飆帶擊　全球最大銅礦商Codelco利潤升至16.3億美元

受惠於銅價上漲以及產量穩定，全球最大銅礦商Codelco第一季利潤，由去年同期的約5,400萬美元，飆升至16.3億美元。儘管公司已盡全力生產銅礦，但由於智利疫情升溫下，長期而言恐仍不利銅礦擴產。

Codelco表示，隨着斥資數十億美元的智利礦場大修，提高礦場礦石品質，銅礦第一季銅礦產量達38.6萬公噸，按年增長7%。受惠於銅礦旺盛需求，Codelco第一季營業收入躍升至46.5億美元。季內，Codelco的Hales、ElTeniente、Chuquicamata等礦場均有獲利，抵銷Gabriela Mistral部門40%的虧損。

然而，智利疫情升溫導致生產狀況一度受阻，智利第一季銅總產量仍下降，但該國預計今年將能夠提高產量。長期而言，智利疫情可能會對銅市場產生負面影響，為保護工人而採取防疫措施，意味着ElTeniente礦場的礦產將延遲1年，Chuquicamata礦場的地下作業也比計劃慢。儘管如此，Codelco行政總裁Octavio Araneda表示，無論如何，下半年旗下所有項目的開發預計都會有顯著進展。

在美國總統拜登新刺激政策的推出、零利率以及全球經濟復甦的推動下，銅價上周一度突破每公噸1萬美元，是2011年來首見，距離歷史高位不遠。