向世界錢進：移居台灣要買樓？港媽勸租住先

移民不是旅行，就算旅行時有多喜歡一個地方，到真正長期生活，也可以是另一回事，即使這是與香港在地理和文化上皆極為相近的台灣。港人Bella在7年間維持香港台灣兩邊飛，其後為了給兒子健康安全的成長環境，決定長居台灣。

在香港土生土長的Bella，有一次去台灣旅行邂逅台灣籍先生，之後由拍拖到結婚，7年來她每逢長假期就飛往台灣逗留兩周，平時也會每隔半個月飛過去度周末，直至去年5月定居下來。

她分享，儘管香港跟台灣看似非常相似，但始終文化上存有差異，例如飲食文化讓她最難適應：「台灣的確有很多好吃的地道小吃，但居住不是旅行，總不能每天吃麻辣火鍋跟臭豆腐吧？再者，我們在香港吃到的家常小菜，食材也不容易在這裏購買得到，所以我在台灣住久了，特別思鄉。而且這裏沒有香港的下午茶文化，大部分的食店在下午1時半後會關門休息。以前在香港常常去茶餐廳吃下午茶，喝杯凍檸茶，我已經有近一年沒試過了。」

不過，台灣最吸引她的地方，是這裏比較有生活質素。縱使台灣的物價較以往貴了很多，樓價、衣食住行等已經沒有以前這麽便宜，可是還屬於可以負擔水平。她指：「收入的確沒有在香港的高，但至少還可以過我們選擇的生活。好像我們一家三口現時住在新北市的新發展區，出入台北非常方便，平常生活可以享受鬧市沒有的寧靜，而且生活空間比較大，公園綠化地方非常多，適合小朋友。」

【幼稚園每月學費逾7000元】

台灣不同地區的樓價和租金水平有頗大的差距，以大台北地區最高，台中或南部會比較便宜。她以台北市內湖區為例，平均樓價大概每方呎約4,500至6,000港元，三房單位的租金大約50,000至60,000元新台幣(約1.4萬至1.68萬港元)。

她建議移民來台灣前，宜先決定想在哪區落腳，並做好相關資料搜集。如果還沒很了解這裏的生活，可先租樓，了解一下這區是否適合自己，然後才決定要不要在台灣置業。

值得留意是近日有新政策針對樓市。從今年7月1日開始，在台灣境內居民若出售2016年後取得的物業，持有兩年內出售要課稅45%，持有兩年以上但未滿5年出售要課稅35%。因此，買台灣樓切勿倉卒決定。

資料顯示，台灣今年首季物業買賣移轉幢數超過6.2萬，按年增加16.5%，其中以台中市和高雄市按年升約兩成較多。

生活開支方面，她指台北地區的消費跟香港差不多，除了在居住方面比香港稍為低外，其他的消費如餐飲、衣服都跟香港差不多。另外，小孩的消費最為驚人，例如聘請私人保母或私立幼稚園學費都比較高，平均每月學費要25,000至30,000元新台幣(約7,000至8,400港元)。以他們一家為例，持有自住物業和私家車，每月的生活支出大概需要100,000新台幣(約28,000港元)。

【打工薪酬低 創業亦不易】

在台北生活成本高，但台灣薪酬偏低亦是大家的印象。她指真實情況的確是偏低，但也要看是從事哪個行業與職位。一般而言文職月薪大概30,000至40,000元新台幣(約8,400至11,200港元)；從事管理階層的薪金約40,000至50,000元新台幣(約11,200至14,000港元)；中高管理層有80,000元新台幣(約22,400港元)以上已算是非常高薪。

由於薪酬不高，她看到很多香港人來台灣嘗試創業，的確有人可以創出一片天，但也有不少失敗的例子。其丈夫也是做生意的，可是在台灣做生意不是想像中簡單與容易，她建議大家要做足功課和資料搜集，甚至可以詢問一些專業意見。始終做生意投入的成本不低，真的要有完善的計劃。

【醫療實施全民健保制度】

台灣的醫療和教育質素，是吸引部分港人移民過來的原因。台灣醫療實施全民健保制度，投保人每月按收入比例繳付健保，譬如每月付約600元新台幣(約168港元)，然後每次看醫生只需要付150元新台幣(約42港元)的掛號費用。

Bella認為以性價比來說，台灣看醫生極其便宜，急症的輪候時間也較快，不用像香港公立醫院般至少等3至4個小時才可以看到醫生。然而，就選擇性而言，台灣比香港少。

在香港，如果負擔得來，一般家庭偏向看私家醫生，不僅服務態度普遍較好，輪候時間較短，更重要是用藥會比較新。在台灣，因健保關係，醫生可以用的藥類少，就算想用新藥，其副作用較少且可以縮短治療時間，病人願意自付也未必可以。因此，香港台灣醫療體制各有千秋，明白機制的不同更為重要。

【教育較香港多元化】

教育方面，她指台灣較香港多元化。除了以公立、私立來區分，台灣無論幼稚園還是中小學，都有不同元素可以選擇。例如以教育理念區分「蒙特梭利」、「華德福」學校；又或以海外升學為目標的「美語」國際學校；甚至有着重大自然的「森林學校」。她認為不同教育制度各有好壞，在台灣可以有適當的空間為兒子選擇適合他的學校。

【移民勿忽略處理名下保險】

移民之前要做足準備，尤其在財務上安排妥當，有助減輕移民後的生活煩惱。

Bella分享，由於她的另一半是台灣人，所以他們在財務上比較容易處理。譬如在置業上，可以用丈夫的名義買樓，一來稅率較低，二來較容易申請高成數按揭。此外，她一早在台灣開設銀行帳戶、申請信用卡與電話號碼等，所以到正式移居台灣後，可以方便處理兩地的財務事宜。

除此以外，香港財務策劃師學會副主席(發展)張言銘建議，移民人士不要忽略處理名下各項保險。一般而言，人壽保險和危疾保險的保障全球通用，但移民人士的居住地改變，須知會保險公司，以免日後索償時受阻。

至於個別高端醫療保險，保費已按不同保障地區而有分別，以移民英國為例，只是保障亞洲區的醫保就不合用。另外，由於保險公司計算保費時預設受保人在香港居住，當移民後居住地轉變，保險公司有權視乎居住地區的醫療費用情況，在客戶續保時增加保費或條款。