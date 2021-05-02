樓價UPDATES：馬鞍山海典居頂層減逾百萬元沽

二手交投稍為回軟，個別業主再劈價吸客，馬鞍山海典居頂層三房戶，減價118萬港元後，終售1,520萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座極高層H室，實用面積約323方呎，一房間隔，屬罕有海景細單位放盤，開價約700萬元，議價後以680萬元成交，實用呎價約21,053元。買家為外區客，入市上車自用。

●大坑浣沙花園中層1室，實用面積527方呎，兩房間隔，獲上車客以約950萬元承接，實用呎價18,027元。據了解，原業主於2006年4月購入單位，作價286萬元，持貨15年帳面獲利664萬元，升值約2.3倍。

●北角康澤花園C座低層5室，實用面積421方呎，一房間隔，由區外首置上車客以780萬元購入，實用呎價18,527元。據了解，原業主於2010年10月以382萬元入市，持貨逾10年沽出，帳面獲利398萬元。

●跑馬地樂翠台A座中層4室，實用面積1,147方呎，套三房間隔，享山景，以3,000萬元易手，實用呎價26,155元，新買家為同區租客，轉租為買。

●柴灣杏花邨24座高層2室，實用面積499方呎，兩房間隔，成交價851萬元，實用呎價約17,054元。原業主於2012年8月以約520萬元購入，是次轉售帳面獲利約331萬元。

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九龍區

●紅磡海逸豪園1座中層B室，實用面積789方呎，三房連套房間隔，以1,500萬元獲承接，實用呎價19,011元。據了解，原業主於1997年4月以約948.6萬元購入單位，至今升值約551.4萬元或約58%。

●旺角居屋富榮花園2座低層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價738萬元，實用呎價17,123元。據了解，原業主於2012年5月以360萬元入市，至今升值逾1倍。

●啟德OASIS KAI TAK第1座低層C室，實用面積295方呎，開放式間隔，每月叫租約1.45萬元，放租1個月減租1,800元或約12.4%，以1.27萬元租出，實用呎租約43.1元。新租客為單身女子，見單位附設小量訂造家具，睇樓1次即決定承租。

●將軍澳新都城1期4座高層C室，實用面積364方呎，兩房間隔，去年12月放盤叫價692萬元，略為減至685萬元易手，實用呎價約18,819元。屋苑現有約238個放盤，最低入場價由628萬元起。

●將軍澳城中駅10座中層C室，實用面積約731方呎，三房連套房間隔，原叫價1,200萬元放盤，減價61.2萬元或約5.1%，以1,138.8萬元沽出，實用呎價約15,579元。據了解，原業主於2006年9月以約358.1萬元買入單位，持貨14年帳面獲利約780.7萬元，單位升值約2.2倍。

●長沙灣泓景臺4月錄約12宗買賣，包括泓景臺2座高層F室，兩房間隔，望山景，實用面積約491方呎，以約980萬元放盤約3個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價約42萬元，以約938萬元成交，實用呎價約19,104元，新買家為首置客，睇樓數次後即拍板承接。

●西南九龍匯璽III第8座高層A室，望海景，四房雙套房連多用途房間隔，實用面積約1,513方呎，以約68,000元放租約兩個星期後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約3,000元，以約65,000元租出，實用呎租約43元。

●將軍澳廣場7座低層C室，實用面積728方呎，套三房間隔，另設工人房，望內園池景，以1,200萬元成交，實用呎價16,484元，原業主於2012年8月以640萬元入市，持貨近9年帳面獲利560萬元離場，單位升值約88%。

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新界區

●馬鞍山海典居6座頂層戶，實用面積960方呎，三房間隔，原叫價1,638萬元，減價118萬元或約7.2%，獲買家以1,520萬元承接，呎價15,833元。據了解，原業主於2004年6月以510萬元購入單位，持貨近17年帳面獲利1,010萬元，升值約2倍。

●馬鞍山新港城B座頂層戶，實用面積348方呎，兩房間隔，略減5萬元，以625萬元易手，實用呎價17,960元。原業主於2015年7月以453萬元入市，現轉售帳面獲利172萬元，升值約38%。

●沙田富豪花園E座低層A室，實用面積831方呎，三房間隔，原叫價920萬元，放盤1個月減價40萬或4.4%，以880萬元成交，實用呎價10,590元。原業主於1991年4月購入單位，當時作價150萬元，持貨30年帳面獲利730萬元，升值逾4.8倍。

●荃灣環宇海灣6座中層A室，實用面積896方呎，四房連套房間隔，以1,500萬元易手，實用呎價約16,941元。

●元朗逸翠軒3座中層A室，套三房間隔，實用面積約570方呎，數月前叫價約620萬元放售，由於屋苑屬低密度設計，吸引首置客洽商承接，雙方議價後以592萬元成交，實用呎價約10,386元。

●青衣藍澄灣3座中層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，今年3月中放盤叫價680萬元，減價42萬元或約6.2%，近日以638萬元沽出，實用呎價約14,146元。

●大埔太湖花園10座中層A室，實用面積440方呎，兩房間隔，原開價660萬元，放盤4個月累減38萬元，減幅約5.8%，獲用家以622萬元承接，實用呎價14,136元。