巴菲特預告巨企洗牌潮！覓新股王？睇貝索斯教路

全球電商一哥亞馬遜上周公布了亮麗業績，股價再創新高，帶挈創辦人貝索斯坐穩「世界首富」席位！這隻「股王」在過去逾20年為投資者帶來了豐厚回報，剛好「股神」巴菲特在巴郡股東大會上，坦言未來大型企業排名會洗牌，覓「潛在股王」有難度。那麼貝索斯過去的講話會否為投資者帶來啟示？「股神」還有甚麼勸告？

【巴菲特預告 巨企洗牌潮】

股神巴菲特投資旗艦巴郡一年一度的股東大會在過去周末舉行，現年90歲的他和97歲副手芒格用了近4小時回答股東提問，涉及多項投資者關心的話題，以下逐一細讀：

●減持Apple或屬錯誤

蘋果公司（Apple Inc.）股價去年累漲逾80%，跑贏亞馬遜和Facebook等其他科技巨頭。然而，巴郡早前披露，去年第四季減持Apple逾5,700萬股，持有的股數較去年第三季減少6%。隨着Apple業績對辦，巴菲特於股東大會上坦言，減持Apple可能是個錯誤，還說芒格也覺得那是個錯誤。

巴菲特讚揚Apple是超卓的公司，舵手庫克在創意方面可能不及前任喬布斯，但喬布斯可能在很多方面也不如庫克，認為庫克是他見過最「掂」的公司管理者，又稱Apple產品對人們的生活不可或缺，而且利潤高。他續表示，因巴郡回購了股份，使股東持有的股票升值了，提到減持Apple可能是個錯誤。

據巴郡首季業績顯示，Apple仍是最大股票持倉，價值1,109億美元（約8.6萬億港元），惟較去年第四季的1,204億美元為少。巴郡自2016年底以來，累計投入了310億美元買入Apple股份，持有至今帳面獲利甚豐。

●航空股仍不想買回

巴菲特去年另一個矚目行動是對美國主要航空公司，即達美航空、西南航空、聯合航空和美國航空的持股清倉，及後該些股份不但沒有大跌，更受惠於美國政府的紓困措施及大市回升，成為反彈得最勁的板塊之一。巴菲特為此辯護，稱在當前環境下，仍然不想買回航空股。

他說，去年沽貨是為了打救航空公司，因為如果他仍然是股東，航空公司未必能輕易獲得政府援助，「如果有一個非常富有的股東持股8%或9%，這些航空公司的結局很可能截然不同。」他續指，由於商務旅遊的復甦仍遲緩，航空需求可能難以回復到疫前水平，並指巴郡仍間接持有大量航空業相關資產。

●副手指Bitcoin嘔心

虛擬貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）價格狂飆，曾多次抨擊其沒有價值的巴菲特，今次開玩笑說：「如果批評它，可能會激怒比特幣的擁有者。」

副手芒格則繼續狠批這種虛擬貨幣「令人作嘔，而且與人類文明的利益背道而馳」，又指比特幣是「憑空創造出來的」，是犯罪分子的首選支付手段。

●稱不喜歡SPAC模式

巴郡未有乘去年股市大跌而進行併購，令不少投資者費解。相反，特殊目的收購公司（SPAC）成為新熱潮，巴菲特又沒有作出即時反應。他在股東大會上坦言，不喜歡SPAC的運作模式，特別是大部分須於兩年內找到併購的對象。他續指，當達成交易，SPAC的管理者一般會透過私人投資獲利甚豐，這亦會導致潛在收購對象的價格被推高，削弱巴郡作為買家的競爭力。

●Robinhood具賭博屬性

對於早前的散戶「抱團」浪潮，尤其是GameStop（GME）事件，巴菲特稱，涉及的交易平台之一Robinhood已經成為過去一年或一年半，股市賭博屬性的非常重要組成部分，吸引了很多想要賭博的人，這種軟件沒有違法，但談不上道德。他勸告散戶別把股票當成賭博。

●芒格主張持有巴郡

對於未來，巴菲特認為，30年後市值最大的企業名單可能面目全非，難以知道哪家公司跑出，故他建議一般投資者可簡單地投資於追蹤標指的被動指數基金上，從不建議買入巴郡，以避免派「內幕貼士」之嫌。芒格則主張持有巴郡，因巴郡的業務和投資平均較佳。

●看到顯著通脹壓力

隨着萬物齊漲，投資者關注到通脹壓力升溫。巴菲特表示，看到顯著的通脹壓力，以房地產領域為例，鋼鐵成本大幅上升影響了巴郡的住房和家具業務。他續稱，人們口袋裏有錢了，會支付更高的價格，這不會停止，幾乎是一場購買狂潮。

●加稅不會玩殘巴郡

對於美國企業稅建議加至25%甚或28%，芒格表示，加稅不會「玩殘」巴郡，他也建議對加稅感憤怒的群眾「莫生氣」，因為真正埋單的是像巴郡這些特大企業。

●現金萬億 回購股份

巴郡首季純利達117.11億美元（約913億港元），扭轉去年同期虧損497.46億美元，經營溢利按年增19.53%至70.18億美元，期內保險承銷業務經營溢利7.64億美元，按年翻倍。巴郡上季淨賣出38.79億美元股票，淨沽貨金額為近5年次高，並回購約66億美元股份，步伐較去年第三季破紀錄的90億美元放慢，反映對後市相對審慎。截至3月底，巴郡手頭現金1,454億美元（約1.13萬億港元），多過前一季的1,383億美元，預計會回購60億美元股票。

【貝索斯揭秘 怎覓新股王？】

提起「股王」，亞馬遜必是其一。該公司上周披露，首季收入高達1,085.18億美元，相當於平均每分鐘進帳83.73萬美元（約653萬港元），較股神巴菲特愛股蘋果公司（Apple Inc.）還要多。由於該公司創下連續兩季收入超過千億美元的佳績，刺激股價上周急升，市值再創新高，達1.8萬億美元，成為僅次於微軟和Apple的全世界第3大市值公司。

據美國雜誌《福布斯》實時數據顯示，貝索斯的身家進一步攀至2,014億美元（約1.57萬億港元），遠遠拋離排行第二的法國奢侈品牌LVMH總裁伯納德，以及位居第三的SpaceX創辦人馬斯克。

適逢巴菲特周末坦言，未來30年全球大型企業排名將會洗牌，若投資者想發掘「未來藍籌」，不妨看看貝索斯過去逾20年的言論，回味「股王」是怎誕生的。

●創造長期價值及顧客至上

亞馬遜成立於1994年，當時只是一家在網上開始賣書的小公司，到1997年上市時，收入僅1.47億美元，但經過多年來發展，商品走向多元化，第三方銷售平台（Marketplace）、高級會員（Prime）及亞馬遜網絡服務（AWS）3大業務支柱相繼誕生，到去年公司營業收入已高達3,860億美元。在過去的26年，從一粒種子長成參天大樹，是成長股的典型代表。

至於該企如何成為成長股？公司在每年年報發布之時，貝索斯都會附上一封「致股東的信」。這些信在很大程度上揭露了公司瘋狂成長之謎，那就是多年來秉持創造長期價值及「顧客至上」的信念。

●着重長期 決策與別不同

正如於1998年公布、回顧1997年公司表現的第一封信，貝索斯直指，其衡量成功的標準在於公司為股東創造多少長期價值，這種長期價值將透過拓展及鞏固公司的市場領先地位而得到實現，市場地位愈領先，公司的商業模式則愈發強大，並轉化作更多的收益、更強的盈利能力及更高的資本周轉速度。由於公司強調長期勝於短期，他不諱言，公司「也許會做出與某些公司不一樣的決定」。

●犧牲短期利益 准客戶批評

回看逾20年的信，貝索斯幾乎每年都在信中強調長線思維，及以顧客為中心的重要性，例如在2003年的信中，他解釋在打造「客戶體驗」過程中如何運用長期思維。信中提及，亞馬遜平台成立不久，就允許客戶對商品作出評價，當時公司遭受很多第三方賣家的反對，因為客戶的負面評價將會影響銷售表現。

貝索斯認為，一些負面評價或會改變顧客某次的購買決定，短期令公司失去一些銷售，但長遠卻有助客戶作出更好的購買決定，透過提升客戶體驗來擴大銷售，有利於公司發展。

●寧少賺一點 也要獲信任

他指，公司的定價策略以贏取客戶信任為首要任務，而不是短期利潤最大化。即使每件商品會賺得少一點，但持續的信任會使公司售出更多的商品，利潤總額最終會得到提升，故對所有的品類實行低價策略，而「從長遠來看，客戶的利益與股東的利益是一致的。」

●自由現金流較每股盈利重要

上述的道理或老生常談，除了一般投資者要留意外，他過去逾20年，也不斷提到一個重點！他認為，要評估一家公司的財務狀況，最終指標是每股的自由現金流，而非每股收益。他解釋，利潤不能直接轉換成現金流是無用的，股價應是未來每股現金流的折現，而不是每股盈利的折現。因此，投資者必須留意「未來藍籌」是否一家能產生積極現金流的企業。

●兩個薄餅原則重視效率

另外，貝索斯在管理方面也有獨特的心得。他提出了「兩個薄餅原則」（The Two-pizza Rule），意思是認為不論會議還是工作團隊組成，都不應該超過兩個薄餅能餵飽的人數。這不是為慳錢，而是為了提高效率。

分析指出，貝索斯企業經營有成，與他高度講究效率有重要關係，他盡量縮減不必要的會議和與會人數。

●靈活求變 提前搞會員購物日

靈活變動正是保持高增長的秘訣。公司最新表示，以往每年7月舉行的會員購物日（Prime Day），將提早至第二季舉行，以提升淡季的消費力度。市場分析認為，此乃由於疫情衍生的「宅經濟」帶動去年第二季銷售激增，導致公司把會員購物日提前，以免今年次季業績出現太大落差。