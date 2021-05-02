利好似盡出！專家警告：美股瀉30%機會非常大

受累能源和科技股受壓，美股於4月最後一個交易日下跌，但全月計，標指累漲5.24%，是去年11月以來最勁，道指和納指亦分別累升2.72%和5.4%。由於標指今年首4個月已累漲超過10%，本身已偏貴，加上金融市場素有「5月沽貨」之說，部分市場人士認為是個警號。美國投行Stifel董事總經理兼首席股票策略師巴尼斯特警告，今年5月到10月，美股恐跌10%；管理逾22億美元的資產管理公司Toews Asset Management行政總裁特夫斯更預告，重大拋售即將到來，標指不久後會狂瀉30%以上的機會非常大。

巴尼斯特近期預測，標指到10月底將跌至3,750點，較上周五(4月30日)低431點。他認為，標指市盈率正處於泡沫區間，上次看到這情況是在1998年至1999年，以及1928年至1929年期間。他預測，未來數月美債孳息將再升，會對股市構成下跌壓力。

特夫斯更警告，美股目前的瘋狂程度像17世紀的「鬱金香狂熱」，未來12至24個月的某時段將要狂瀉，投資者要留意股災前先兆，就是標指單日升或跌3%以上就要警惕，因大幅波動正是2000年大冧市前的普遍現象。

Rockefeller全球家族辦公室投資總監Jimmy Chang也表示，近期部分指標企業儘管業績強勁，但股價反而回順，反映許多利好消息已被消化，故預期未來數月大市將回吐。

不過，美股仍受多項利好因素支持，包括企業業績表現強勁，故5月即使回調也未至於大跌。據Refinitiv資料，迄今為止有破紀錄87%已公布業績的標指成分股盈利勝預期，平均漲逾46%。

瑞信美股策略員戈盧布也將標指今年目標由4,300點上調至4,600點，即較上周五升多約10%，全年漲幅達22.5%；摩根大通亦呼籲，隨着經濟重啟速度加快，應為再通脹交易重現做好準備。

5月首個最重要數據為周五公布的美國最新就業數字，當地4月非農業職位增長料加速至97.8萬個以上，失業率料由3月的6%降至5.7%。不過，數據亮麗反而不利，因可能引發市場對聯儲局提早收水的預期。不僅如此，印度疫情也為全球經濟復甦添陰霾。業績方面，本周續有多家企業派成績表，較受關注的包括生產新冠疫苗的藥廠輝瑞和莫德納。