港股5月八成機會挫　宜待6月才出手

環球疫情反覆，經濟復甦蒙上陰霾，港股踏入「五窮月」恐凶多吉少！統計顯示，過去十年，恒指5月跌市機會達八成，是全年下跌機會最高的月份，提醒投資者宜步步為營。

回顧恒指4月僅窄幅上落，高低波幅僅1,000多點，撇除上市公司接二連三的巨額配售潮，大市成交額明顯萎縮，雖然全月總算維持升勢，但已是2014年以來最差，弱勢畢露。其實，由2015年開始至2020年這6年間，恒指4月皆升，升幅介乎1.39至12.98%不等，但緊接的5月，有5年均調整，當中2019年和2020年更分別大跌9.42%和6.82%。

值得留意的是，南韓自5月3日開始，將局部取消從去年3月起實施的股票沽空禁令，亦是最後一個取消賭跌禁令的主要股市。投資者要提防沽空重臨，將放大韓股波動幅度，當亞太區股市暴挫，港股也必被殃及。

智易東方證券行政總裁藺常念認為，外圍疫情轉差拖着港股後腿，恒指若然失守28,000點，支持位將下移至27,000點，穩健投資者不妨待6月才作買貨部署。

德林證券董事總經理黃仲祺表示，恒指4月僅微升，動力顯然不夠，且4月新股火熱程度不能跟首季相比，資金及投資者信心皆為今年以來最差。展望5月，全球疫情未受控，更多地方發現變種病毒，相信情況短期內難明顯改善，經濟復甦更慢，大型基金及機構投資會抱觀望態度，難看好5月港股走勢。

港股後市亦會受中美影響。黃氏續指，5月美股走勢繼續受當地10年期國債孳息率上落牽動。儘管債息早前回落至1.6厘以下，但短期再次抽升至1.7厘的機會仍高，加上道指在高位已徘徊多時，只要債息再次抽高，預料美股回吐壓力將非常龐大。A股方面同樣要審慎，目前未見中央有刺激經濟舉動，銀根亦沒有放鬆，而且華融債務危機備受各方關注，建議投資者必須審視形勢，再作部署。

香港股票分析師協會主席鄧聲興則認為，目前大市正處於待變格局，因恒指已在50天及100天線水平橫行了一段時間，一眾新經濟股的股價都已反映了不明確因素，有望見底回升，而且傳統經濟股可望受惠於經濟復甦。不過，「北水」始終是一大上升動力，現時因假期而「缺水」，加上政府上調印花稅這利淡催化劑仍在，相信後市短期下跌壓力較大，3萬點大關也阻力重重。