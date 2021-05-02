新盤UPDATES：市區項目旺銷　展開全新攻勢

多個市區新盤於過去周末連環推，成香港樓市焦點，並取得理想銷情，多個項目亦即展開全新攻勢。

●THE HENLEY I 3日共收票1137張 超額認購逾6倍

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民稱，啟德THE HENLEY I 3日已錄得1,137票登記，超額認購逾6倍，市場反應踴躍，為回應準買家的熱切需求，項目不排除於短期內再加推價單3號應市，新價單將有加價空間。

事實上，該盤周六(1日)已加推2號價單，涉及50個單位，實用面積274至889方呎，折實平均呎價27,408元，價單計市值逾5.85億元。由於新價單包括全新推出向啟德體育園與維港海景的單位，故價格大致上調約1.5%。

林氏另指出，為讓準買家更方便地了解項目的獨有優勢，項目於各區進行大型巡迴路演，設有樓宇模型、展板及小冊子介紹項目之特色及配套，首站由5月1日至10日，於沙田廣場展覽場第2號舉行，至今不足兩天錄得約5,000人次參觀。

●晉環首推240伙沽清 加推3號價單180伙

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環市場反應積極，公司銷售及市場推廣總監封海倫表示，項目於周日(2日)下午已加推3號價單，涉及180伙，實用面積383至921方呎，折實售價1,171.8萬至3,432.9萬元，折實呎價29,036至38,922元，平均呎價33,103元。

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加推單位包括28伙一房、55伙兩房及87伙三房戶，更首推10伙5樓連平台特色戶，全批單位價單市值約48億元。是次屬原價加推，雖然與對上2號價單單位售價，有約4%差異，但只反映景觀及樓層分別。該批單位已開始收票，最快本周末進行銷售。而項目周一(3日)將推出10個位於1A座的A及F室四房樓王單位截標，最快明日有機會公布結果。

她續稱，項目周六進行首輪推售，售出全部240伙，套現超過46億元，成交價1,156.4萬至3,361.9萬元，呎價27,005至39,552元，平均呎價31,134元。

●ONE SOHO 周四賣78伙

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據了解，該盤周日再售出兩伙，包括20樓B3單位，面積287方呎，成交價739.2萬元，呎價25,757元，而另一個為11樓A6單位，面積298方呎，成交價750.7萬元，呎價25,192元。

●90 Repulse Bay Road大宅招標賣4.67億元

買家為香港商家，鍾情項目可享淺水灣海景。該單位實用面積5,630方呎，另設250方呎花園及947方呎天台。

項目共提供11幢大宅，實用面積由5,347至5,915方呎，至今已售出9伙，套現逾44億元，僅餘最後2伙未售。

●御海灣II 1星期速沽154伙