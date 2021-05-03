東方日報B1：五窮遇通脹　買金銀澳元

今年在疫情陰霾下度過了4個月，港股由年初一片榮景轉趨平淡，4月表現為7年最差！來到傳統5至6月的「淡季」，統計顯示過去10年，恒生指數5月80%跌市，難怪市場憂心忡忡，幸而內地「五一」長假期表現暫且對辦，可惜鄰國印度疫情失控，為5月市況添憂。綜合專家指出，本月宜持盈保泰，買入金銀避險或澳元等受惠通脹的資產，較買股為好。

●股市：恒指八成機會跌 恐受外圍拖累宜忍手

環球疫情反覆，經濟復甦蒙上陰霾，港股踏入「五窮月」恐凶多吉少！統計顯示，過去10年，恒指5月跌市機會達八成，是全年下跌機會最高的月份，提醒投資者宜步步為營。

回顧恒指4月僅窄幅上落，高低波幅僅1,000多點，撇除上市公司接二連三的巨額配售潮，大市成交額明顯萎縮，雖然全月總算維持升勢，但已是2014年以來最差，弱勢畢露。其實，由2015年開始至2020年這6年間，恒指4月皆升，升幅介乎1.39至12.98%不等，但緊接的5月，有5年均調整，當中2019年和2020年更分別大跌9.42%和6.82%。

值得留意的是，南韓自5月3日開始，將局部取消從去年3月起實施的股票沽空禁令，亦是最後一個取消賭跌禁令的主要股市。投資者要提防沽空重臨，將放大韓股波動幅度，當亞太區股市暴挫，港股也必被殃及。

智易東方證券行政總裁藺常念認為，外圍疫情轉差拖着港股後腿，恒指若然失守28,000點，支持位將下移至27,000點，穩健投資者不妨待6月才作買貨部署。

德林證券董事總經理黃仲祺表示，恒指4月僅微升，動力顯然不夠，且4月新股火熱程度不能跟首季相比，資金及投資者信心皆為今年以來最差。展望5月，全球疫情未受控，更多地方發現變種病毒，相信情況短期內難明顯改善，經濟復甦更慢，大型基金及機構投資會抱觀望態度，難看好5月港股走勢。

港股後市亦會受中美影響。黃氏續指，5月美股走勢繼續受當地10年期國債孳息率上落牽動。儘管債息早前回落至1.6厘以下，但短期再次抽升至1.7厘的機會仍高，加上道指在高位已徘徊多時，只要債息再次抽高，預料美股回吐壓力將非常龐大。A股方面同樣要審慎，目前未見中央有刺激經濟舉動，銀根亦沒有放鬆，而且華融債務危機備受各方關注，建議投資者必須審視形勢，再作部署。

香港股票分析師協會主席鄧聲興則認為，目前大市正處於待變格局，因恒指已在50天及100天線水平橫行了一段時間，一眾新經濟股的股價都已反映了不明確因素，有望見底回升，而且傳統經濟股可望受惠於經濟復甦。不過，「北水」始終是一大上升動力，現時因假期而「缺水」，加上政府上調印花稅這利淡催化劑仍在，相信後市短期下跌壓力較大，3萬點大關也阻力重重。

●美股：標指起泡沫 專家預善隨時冧30%

受累能源和科技股瀉，美股於4月最後一個交易日跌，但全月計，標指漲5.24%，是去年11月以來最勁，道指和納指亦分別累升2.72%和5.4%。由於標指今年首4個月已漲逾10%，本身已偏貴，加上金融市場素有「5月沽貨」之說，部分人認為是警號。美國投行Stifel董事總經理兼首席股票策略師巴尼斯特警告，今年5月到10月，美股恐跌10%；管理逾22億美元的資產管理公司Toews Asset Management行政總裁特夫斯更預告，重大拋售即將到來，標指短期狂瀉30%以上的機會非常大。

巴尼斯特近期預測，標指到10月底將跌至3,750點，較上周五低431點。他認為，標指市盈率正處於泡沫區間，上次看到這情況是在1998至1999年，以及1928至1929年期間。他預測，未來數月美債孳息將再升，會對股市構成下跌壓力。

特夫斯更警告，美股目前的瘋狂程度像17世紀的「鬱金香狂熱」，未來12至24個月的某時段將要狂瀉，標指單日升或跌3%以上就要警惕，因大幅波動正是2000年大冧市前的普遍現象。Rockefeller全球家族辦公室投資總監Jimmy Chang也表示，近期部分指標企業儘管業績強勁，但股價反而回順，反映許多利好消息已被消化，故預期未來數月大市將回吐。

惟美股仍受多項利好因素支持，據Refinitiv資料，迄今為止有破紀錄87%已公布業績的標指成分股盈利勝預期，平均漲逾46%。瑞信美股策略員戈盧布也將標指今年目標上調至4,600點，即較上周五升多約10%，全年漲幅達22.5%；摩根大通亦呼籲，應為再通脹交易重現做好準備。

5月首個最重要數據為周五公布的美國最新就業數字，當地4月非農業職位增長料加速至97.8萬個以上，失業率料由3月的6%降至5.7%。惟數據亮麗可能引發市場對聯儲局提早收水的預期。不僅如此，印度疫情也為全球經濟復甦添陰霾。業績方面，本周續有多家企業派成績表，較受關注的包括生產新冠疫苗的藥廠輝瑞和莫德納。

●黃金：受惠聯儲偏鴿美元趨跌

股市在5月表現或許偏弱，是否預示具避險作用的黃金會上揚？事實上，美國3月份消費者物價指數(CPI)雖創下逾8年半以來最大漲幅，但聯儲局主席鮑威爾一再強調，現在還不是開始討論收水的時候，加上上周議息後美元匯價和美國國債孳息率下跌，皆有利金價在「五窮月」跑贏股市。

艾德證券董事總經理陳健豪表示，長線看好金價，主要原因是美元長期看跌。即使美國經濟復甦，但經濟的結構性問題十分複雜，今年會是美元由升轉跌的關鍵周期年份。在美國總統拜登上任前，美國貿易及財政赤字已惡化，他上場後，更推出了以數萬億美元計的刺激方案，加上加稅計劃受阻撓，相信會令財政問題更嚴峻。上述種種原因均利淡美元，變相有利金價。

他補充，影響金價的另一因素為息口，聯儲局說服市場到2023年才會加息，而且加息將會有次序地進行，先會「收水」至疫情前水平，若經濟不受影響，再考慮縮減資產負債表(即俗稱「縮表」)，最後才會加息。

他認為，投資者不需要擔心加息會影響金價，同樣地，因聯儲局在未來數年也不會再減息，令金價難急升，故短期內不會再創下歷史高位，於每安士1,950美元會有較大阻力。若投資黃金，可採取買入交易所買賣基金(ETF)的長線投資心態，現價不宜高追，待回落至1,730至1,740美元可嘗試買入，5月目標價及短線阻力位可設為1,820至1,830美元。紐約期金上周五收報1,768.8美元。

●白銀：工業需求龐大望追落後

相比金價，陳健豪認為白銀上升空間較大，除了受惠美元轉弱外，也因實際需求龐大，如電動車及工業用途。

再者，金價去年升勢強勁，創下新紀錄，銀價則相對落後，近兩年波幅在每安士11至30美元，距離2011年的49美元歷史高位仍有一段距離。

他認為，銀價能否再上一層樓要視乎疫情發展，全球不斷出現變種病毒，在經濟未能重啟下，市場對白銀的需求會減少，惟各地政府吸收了去年封城的經驗，今年處理手法會較成熟，故銀價跌穿每安士20至21美元的機會較微，反覆升穿30美元的機會較大。紐約期銀上周五收報25.99美元。

●期油：憂慮疫情反覆先作整固

紐約期油上周五雖受累印度疫情失控而跌逾2%，報每桶63.49美元，但整體價格仍徘徊疫情前水平，主要受惠於美國經濟復甦良好，當地首次申請失業救濟人數降至疫情期間最低，零售銷售增速為10個月最快。國際能源機構(IEA)及石油輸出國組織(OPEC)皆上調了原油需求預測。

就此，陳健豪認為，油價不會重演去年跌至「負值」的驚嚇一幕，後市主要看實體經濟表現。他擔心疫情出現變數，如疫苗副作用、接種率低，以及應付不了變種病毒等，各國或需要延遲全面通關，只能分階段解封。再者，油價升至每桶60美元以上水平，已提早反映市場對經濟復甦的憧憬，料第二季將於55至70美元之間整固。

此外，亦有分析指出，各國正陸續制訂減碳目標，全球新能源發展將會提速，石油作為傳統能源，長遠需求會受拖累，投資者須留意各國能源政策變化，別掉以輕心。

●澳元：商品升值利好可分注吸

由於美國仍未收水，美元料偏弱，再加上通脹升溫，原材料價格向上，有利商品貨幣5月跑出！其中，澳元及紐元升勢料較為顯著，主要是市場預期兩國的經濟前景將持續受惠內地及全球復甦，使兩國的10年期長債息率均較美國為高，增強了澳元及紐元的吸引力。

陳健豪亦認為，澳元及紐元值博率較高，因兩國疫情相對輕微，傳統上，經濟處於復甦初期會對商品需求較大，尤其基建項目大增。

他預計，當美匯指數調整到90.8至91水平時，會反彈到93至94水平，屆時非美元的外幣匯率將會下跌，可以候低吸納，分開兩注買澳元，第一注為兌美元0.758至0.763水平(澳元兌約5.91至5.95港元)，第二注則為0.73至0.74水平(澳元兌約5.69至5.77港元)，長線目標價破今年高位0.8水平(澳元兌約6.24港元)。

紐元兌美元第一注買入位為0.7至0.71，第二注為0.676至0.682，目標價為0.75至0.77水平。

●歐洲：Euro及鎊匯皆存隱憂

歐元及英鎊升勢則會較慢，除受困疫情外，歐洲及英國各有隱憂，歐元區經濟長期停滯，已陷入「雙底衰退」。英國方面，陳健豪料英鎊上半年表現較差，尤其5月會受蘇格蘭選舉困擾，市場擔心結果會引發另一次獨立公投。

●經濟：港零售難回暖 封關持續 與黃金周絕緣

5月首兩日為假日，同時為內地五一長假期開始，可謂是「五窮月」經濟指標，只要市道活躍，能為股市帶來定心丸；一旦較預期冷清，勢加劇股市跌勢。目前零售商對內地市場感樂觀，香港則因遲遲未正常通關，錯失了內地消費熱潮，業界坦言黃金周已消失！

香港化粧品同業協會會長何紹忠表示，由於香港仍未通關，即假期仍是本地消費為主，「已冇咗黃金周呢回事」；反觀鄰近澳門生意「好爆」，有在當地設舖的零售商反映，在五一前夕，銷售已明顯復甦，遂投放更多資源在澳門市場推廣。整體而言，他預計5月消費比去年同期有好轉，零售業銷售或按年回升40至50%，但市民仍需戴口罩及宴會設限制等，減少了化妝品需求，預計銷售或增30至40%，跑輸大市。

至於內地市場則受惠海外消費回流，加上金價逐步下降，故黃氏料內地市場零售氣氛恢復良好。由於5月為婚嫁旺季，公司遂推出一系列中西婚嫁首飾，又利用網上平台與多家婚嫁機構及「網紅」進行商品推介，把握銷售良機。惟她指出，香港及內地尚未全面通關，加上香港實施禁聚措施使店舖人流減少，預期五一長假期對香港市場的銷情沒有特別幫助。

太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明認為，今個五一黃金周對香港而言只是「多咗個假期、好似平時星期六、日咁」，公司過去數月每逢周末的生意都有好轉，但不能預計生意可恢復至以往，即使今年首4個月銷售額按年倍升，但由於去年首7個月跌90%，實際上仍遠未重返2019年水平，生意仍是受困。鄧氏預計，母親節生意將較五一佳，因港人多孝順父母，每逢過節皆與親人慶祝，有望改善銷售。他對全年銷售表現仍持正面看法，但不預計生意可恢復至疫前，目前會主力谷本地客，遊客生意暫不考慮。

●旅業仍冰封 零內地團重演

為重振香港旅遊業，政府近日重啟及放寬「旅遊氣泡」、「本地遊」及「來港易」等措施，惟業界坦言，上述計劃均未能趕及「五一」黃金檔期，今年旅遊業仍處「冰封」狀態，去年零內地團來港的歷史重演。

香港旅遊業議會主席黃進達預計，長假期間由內地到香港旅遊消費的人流仍是「零」，即使有旅客訪港，目的仍是探親和工作為主。

對於香港仍未恢復正常通關，業界只好依靠本地市場增加收入。黃氏表示，儘管「本地遊」豁免的新條件較複雜，但由於業界現時沒有其他業務可以做，相信旅行社會「盡做」，料周六及母親節(5月9日)會是出團高峰期。他表示，行業恢復至疫前水平需數以年計的時間，始終「本地遊」等計劃對緩解行業壓力的幫助有限，又強調內地團才是重要客源，只能待完全恢復通關及重新開放更多航線，業界方能重新振作。惟他認為，業界經營困難並非今天的事，相信最壞時間已過去，企業會努力捱過這場寒冬，估計結業潮不會再出現。

相比香港，內地好得多，市場估計五一假期旅遊熱爆，內地出遊人數或多達兩億，一些熱門班次的火車票，在假期前兩周開售不久已售罄，酒店和機票的預訂量亦大增，價格水漲船高。過往這種情況要在農曆新年或國慶假期時才出現。券商表示，今年將出現史上最熱鬧的五一黃金周，勢為文化旅遊板塊帶來報復性消費機遇，尤其看好免稅、酒店、景區相關股份的投資機會。