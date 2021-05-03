新鴻基公司斥23億推4基金

她續指，公司過去在投資管理業務已有7年時間，平台特色是在本地具有深厚產業知識及營運能力，於海外投資、企業平台合作等項目起到重要作用。目前項目退出時間介乎3至7年，而6至7年前投資的共同投資項目，去年開始進入收成期，回報率約25%。地產基金資產中包括歐洲酒店、青年旅舍等，有因應新冠肺炎疫情而作出相應撥備，料半年至一年後疫情穩定才能恢復，去年表現則與往年相若。

該公司4月初成立房地產債券基金，並注資一億美元。李氏指，該基金專注投資於成熟房地產市場，包括商業和住宅物業。由於中、港兩地的地價昂貴，且競爭龐大，故主攻性價比較高的物業，冀有雙位數回報率。

板塊方面，她指，長期追捧科技行業，而疫情印證了科技的發展潛力，故留意「新世代科技」(即全新的科技，而非現有科技的改良版)。另相信後疫情時代，市場對醫療健康產業的投入及使用有增無減，故會持續在這板塊投資，但態度會較審慎。

李氏強調，至少觀察半年才會買入項目，而一般持貨3至5年，待投資的新技術成型後，再有秩序地退出，然後將所獲取資金再投資於其他具潛力項目，讓其投資組合能穩定地增長。

虛擬貨幣(Cryptocurrency)資產今年成為投資新寵，她相信，相關資產將成為日後的風險配置工具，而公司亦正了解虛擬貨幣資產生態，但強調因幣價波動大，不會直接投資虛擬貨幣。反而傾向投資於虛擬貨幣的交易平台，看中其交易費收入相對較穩定，加上以長期投資而言，風險相對受控。