5專家力撐前景！甲廈及細價舖料升值三成

政府自去年11月底撤銷工商舖雙倍印花稅後，該類物業市場交投明顯轉旺，截至今年3月，成交量漲逾五成，料創近兩年最高。城中專家都睇好今年投資前景，料內地與香港恢復通關後，2,000萬元以下商舖及甲級商廈售價均會上漲約三成。而活化政策下，全幢工廈將更具升值潛力。

工商舖買賣交投量自去年11月底撤辣後明顯上升，據中原資料顯示，今年3月全月相關成交量達672宗，較撤辣前飆升約48%，涉及買賣金額卻僅約122.36億元，少逾50億元，跌約29%。

各類成交中，以工廈物業表現最理想，3月該類物業成交量及涉及金額，分別約416宗及逾62.77億元，較去年11月大升約58%與約2.3倍。至於商舖物業成交宗數達153宗，較去年11月多約33%，買賣金額逾28.79億元，多約47%。

不過，寫字樓3月成交量約103宗，雖較撤辣前多約37.3%，惟買賣金額只有逾30.8億元，較去年11月少超過103億元，挫約77%。

【廖偉麟：核心區甲廈跑出】

市況轉好，一眾專家看好後市。正八集團主席廖偉麟指，由於現時香港及內地仍未通關，以用家及資金要求不大的乙級商廈樓價升幅較顯著，不過，若恢復通關，受內地資金歡迎的甲級商廈樓價升幅，會較乙級理想，料一年內升約三成。

至於甲廈就比較看好核心區，如上環信德中心、金鐘力寶中心等。甲級寫字樓現時仍疲弱，主要受通關、空置率偏高及供應較高影響。至於舖位樓價今年已上升不少，即使全年升幅有限，但料仍可升逾10%，升勢較商廈為低。

【黃漢成：寫字樓需求趨增】

【李根興：舖市買賣或翻倍】

至於投資舖位物業的盛滙商舖基金創辦人李根興表示，舖市交投暢旺，預計今年商舖註冊量較2020年大升約1至1.5倍，達到約2,200至3,000宗。年內各類舖位售價亦向上，民生區樓價2,000萬元以下的細價商舖，今年底前料升幅約兩至三成。區內大額舖售價升幅亦達兩成。他相信今年內該區約3,000萬元以上大額舖價，會上升約10至15%，較細價的舖位，升幅則達10至20%。

【潘志明：睇好旅遊區舖位】

中原（工商舖）董事總經理潘志明指，各類物業當中，較看好商舖市場走勢，料交投會率先反彈。他認為，未來恢復通關將會利好舖市發展，早前較集中2,000萬元以下的細價買賣，到最近價格7,000萬至8,000萬元成交明顯增加，反映投資者信心轉強，成交亦不局限某個地區，業主見市場有承接力，叫價取態也有所增強。

疫情下舖市租金及售價已累跌不少，較看好旅遊區，如尖沙咀、旺角、灣仔及銅鑼灣等舖位走勢。

【蔡志忠：全幢工廈較吃香】

資深投資者蔡志忠指出，當疫情緩和及通關在望，相信政府會致力推動經濟發展，工廈及舖位市場較樂觀。其中工廈物業價格基數較低，亦得到政府政策支持，認為價值數億元的全幢工廈比較吃香。他指，不少基金已開始出手買入全幢工廈，自己則較看好市區工廈前景，包括九龍東、黃竹坑及柴灣區。

舖位物業同樣值得投資，蔡氏稱，舖價早前「跌過龍」，市場憧憬通關及旅客回流，舖位會有強勁反彈力。惟他較看好民生區街舖，料新界區鐵路沿線、旺角、太子、北角區舖位有不錯的升值潛力。