用首期買股收息去租樓　點解好過買樓？

最近樓價重拾升勢，許多樓市KOL都說是因為環球放水、銀紙貶值，通脹刺激樓價向上。為對抗通脹，有位睇淡樓價網友提議，不如將買樓首期，分散投資於收息股，自製現金流幫補租樓支出，既可隨通脹坐享資產升值的好處，又能隨時套現應急。對於網友建議，本欄將進一步分析其可行性，以及提供具體操作方法！

假設該網友儲下100萬元，若買私樓，一定要博到盡借9成按揭才夠錢，惟七除八扣下，估計最多只能買540萬元的細單位。各項支出依次如下，最大金額是首期54萬元，再來是按揭保險費24.3萬元，另有印花稅16.2萬元、代理佣金5.4萬元及律師費1萬元，剛好將100萬元首期使清光，但還未計裝修等雜費。

以目前最低H按息率約1.4厘、供30年計算，每月供款16,541元，當中5,778元為利息支出，佔整體供款約35%；若然加借按揭保險費，月供金額則變為17,368元。

而以同一筆錢買股票收息，又將如何？在此，本欄不建議散戶將錢投放於高風險的投資產品，始終是以買樓首期做前提的儲蓄，當然要最大限度的力保穩健。具體如何做到？答案是在大型恒指成分股中尋寶。

事實上，藍籌股中不乏股息高逾6厘的選擇，換言之，長線持有一年可坐收6萬元或以上的派息，平均每月5,000元以上，有效抵銷屋租負擔。投資標的則以對抗通脹做主題，可以考慮買內地石油股、電訊股，皆因這些生活必須品大機會隨通脹加價，屬於相對穩陣的公用性質。另外，高息內銀股亦都可以留意。上述板塊大跌的風險相對低，不過為了防止股價波動而令投資變成「賺息蝕價」，確定買入目標後，千萬不要孤注一擲，而是分注吸納、取其均價。

總結上述兩種做法的優劣。買樓方面，據代理網搜尋所得，540萬元只能買到個別新界區的300餘至400方呎的兩房戶，或者200餘方呎的市區細戶。好處是擁有自己的家，壞處是積蓄「一Q清袋」，更要孭上高達486萬元的債務，每月至少供款16,541元，當中35%為利息支出，另外要繳交差餉、地租。

而藉買收息股租樓，除了不用繳交差餉、地租，亦不用支付每月逾5,700元的按息，且每月獲得5,000元的股息補貼租樓支出。在香港經濟不穩、打工仔隨時加入失業大軍的陰霾下，藍籌股可以隨時變現的流通性尤其重要。而且，通脹已經降臨，上述股票板塊將會水漲船高，與樓價向下的大趨勢相比，增值能力更高。

最後，亦是最大爭議的是為何樓價向下的大趨勢不變？問大家一個簡單的邏輯問題，若然全副身家只剩下買食物的錢，請各位撫心自問，你會選擇交租、供樓，還是用來維生？若然答案是後者，那麼在香港經濟出現曙光之前，樓價中長線一定只跌不升。

東網產經專欄作者 林南冧