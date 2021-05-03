道指期貨升過百點　油金靠穩

●美匯指數報91.23；港匯見7.7669；離岸人民幣(CNH)反覆企6.4740；美元兌日圓處109.29；歐元企1.2025；英鎊跌至1.3815。金價處每安士1,767美元。布油見66.9美元；紐油報63.8美元。比特幣企5.7萬美元。道指期貨升逾百點。

●美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)表示，現任總統拜登斥資4萬億美元重塑政府在美國民眾生活中所扮演角色的計劃，選擇了正確的目標，但卻給正在從新冠肺炎疫情中快速復甦的美國帶來通脹風險。

●拜登上周五出席鐵路公司Amtrak成立50周年紀念活動上發表講話時表示，美國目前的基礎設施，仍遠遠落後於世界上其他地區，故有需要重新建設鐵路系統。

●美國貿易代表處在上周五發布了關於知識產權保護和執法狀況的特別報告，指中國在改善保護知識產權方面有所不足，同時表示美國將「密切監視」中國對第一階段貿易協定的遵守情況。

●港股ADR指數上周五收報28,620點，跌104點或0.36%。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,440點，跌90點，低水285點，成交13,472張。

●紐約6月期油上周五收報每桶63.58美元，跌1.43美元或2.2%；布蘭特6月期油收報每桶67.25美元，跌1.31美元或1.91%。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,767.7美元，跌0.03%，總結4月份累升約3%，為今年以來首次全月錄得升幅。

●外國傳媒報道，由於疫苗施打進度緩慢和防疫封鎖阻止經濟復甦，據歐盟統計局公布的最新統計數據顯示，歐元區經濟於今年首季在不到一年內，第二度陷入衰退，即俗稱「雙底衰退」。

●歐盟一份文件草案顯示，去年疫情初期階段，歐盟曾因供應鏈的驟變而措手不及，因而需要評估「戰略依存度」，這份草案闡述了歐盟未來的產業路線圖。

●高銀金融清盤聆訊押後至5月7日，提醒股份轉讓可能會受限制。

●京東物流未上市，已預告今年勁蝕。