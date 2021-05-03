陳鳳珠：內地須推動消費升級　鞏固復甦基礎

港股上周四突破50天線(29,100點)收市，上周公布的藍籌業績普遍理想。不過，內地進入五一長假，北水將暫停至周四才恢復，料大市上升動力欠奉。美國聯儲局議息後一如市場預期維持利率不變，且每月維持1,200億美元的買債規模，當局雖認為經濟改善，但通脹上升只屬暫時性，重申在實現就業及通脹目標前將維持接近零的利率政策。

內地國家統計局的數據顯示，今年首季規模以上工業企業實現利潤總額按年增長1.4倍，至1.8萬億元人民幣，其中原材料製造業利潤按年上升4.3倍，為推動工業利潤增長的主要行業，並受惠於大宗商品價格上升及需求持續回暖。而首季裝備製造業、高技術製造業利潤分別按年增加1.9倍及1.3倍，汽車製造業利潤同比增長8.4倍。

雖然內地的工業企業恢復增長，但原材料價格持續上升導致企業成本增加，或會影響工業企業效益，因此未來有需要擴大有效需求，鞏固實體經濟恢復基礎。

另方面，近期醫藥板塊備受關注，印度的疫情未能受控，預期會影響當地原料藥出口，進一步影響全球藥物供應鏈的情況，原料藥供應或會出現短缺，推動價格上升，而外國的原料藥訂單有機會轉移至內地，令內地藥廠於全球市佔率進一步提升。

目前全球原料藥供應主要依賴內地及印度，內地的原料藥出口佔全球原料藥市場份額約兩成，印度的原料藥主要以抗感染、心血管等藥物為主，而內地的原料藥亦於抗感染及心腦血管領域較強，因此一旦印度未能供貨，預期其他國家將會向內地藥廠採購原料藥。

除此之外，印度亦為全球最大的棉花生產國之一，紡織業佔印度出口總收入逾一成，但去年開始多家大型出口型紡織企業無法正常交貨，亦促使國外訂單轉移至內地生產。預期內地除推動內需消費升級以支持經濟發展，出口訂單亦有機會增加，或進一步支持經濟增長。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)