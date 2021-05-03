中天順聯停牌　涉及可能轉讓塞班項目

公司指出，董事會已舉行會議，商討集團截至去年12月31日止年度(「2020年財政年度」)綜合財務報表的審核狀況及進展(「2020年審核工作」)。在2020年審核工作進行時，羅兵咸永道會計師事務所要求管理層及董事會就若干未完成事項提供說明及資料，主要有關位於塞班的建築項目(「塞班項目」)(「未完成事項」)，以便針對未完成事項釐定進一步審核程序的範圍，並評估對集團去年財政年度綜合財務報表的影響。

儘管雙方溝通，並解決未完成事項，惟羅兵咸永道仍未能合理估計完成去年審核工作所需的額外時間及費用。董事會認為，更換核數師以推進並完成去年審核工作符合公司及其股東的最佳利益。因此，董事會議決要求羅兵咸永道辭任核數師職務。羅兵咸永道得知董事會的決定後，亦認為其等未能在短期內就未完成事項取得任何進一步資料，未能釐定及進行彼等認為就落實去年審核工作而言屬必要的額外審核程序，且未能合理估計完成審核所需的時間。經審慎周詳考慮後，羅兵咸永道同意辭任公司核數師職務，自2021年4月30日起生效。

董事會進一步宣布，經審核委員會推薦，已委任中匯安達會計師事務所為新核數師，自今年4月30日起生效，以填補臨時空缺，任期直至下屆股東周年大會結束為止。董事會強調，集團的業務營運維持正常；而集團進一步延遲刊發去年財政年度的經審核年度業績及寄發2020年財政年度的年報，乃主因羅兵咸永道未能完成2020年審核工作，而非完全因新冠肺炎疫情爆發所致。

另外，董事會指出，公司全資附屬公司恆誠建築工程正就轉讓塞班項目予簡厚錫及李世民(均為恆誠之董事)進行初步磋商。截至該公告日期，尚未簽署任何協議及轉讓條款尚未落實。集團將於需要時另行刊發公告。