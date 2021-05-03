潘梓生：通脹預期持續　商品升勢未完

聯儲局議息會議對市場來說並無甚驚喜，主席鮑威爾雖認為某些市場資產存在泡沫，通脹回升，但無礙當局繼續現時的寬鬆貨幣政策。市場對此不以為然，因為聯儲局早已表明短期內貨幣政策難以作出調整。不過，美國上周四公布的國內生產總值(GDP)物價指數遠超市場預期，市場預期2.6%，而實際的通脹數字為4.1%，反映美國的通脹壓力是實在的，而非聯儲局口中所謂的短暫。

踏入2021年，農產品的升幅可謂非常驚人，農產品指數自年初升近兩成半，木材更升近七成，有色金屬、油價等升幅也甚為顯著，此等價格上升均會影響最終消費品價格。由於升勢已持續多時，因此通脹難以如聯儲局所述般短暫。通脹數字公布後，10年期債息再度回升，10年打和利率，即通脹預期更創下2017年以來新高。

商品升勢在通脹預期大幅升溫之際應難以完結，更甚者是市場各種商品開始出現供不應求狀況，以日曆價差觀察，近半商品的現貨價格比遠期價格為高，反映市場需求超越供應是普遍情況，再者過去多年供應因價格低迷大幅減少，相信供應短缺並不能夠短期解決。通脹話題仍然是2021年投資市場的焦點所在。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生