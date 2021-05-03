港股挫逾400點　滙豐回吐逾3%　ATMX全線跌

港股踏入5月首個交易日，「五窮月」魔咒即發功！恒生指數急挫468點，低見28,256點。國企指數跌130點；科技指數亦跌過百點，主板成交超過320億港元。

連升5日的滙豐控股回吐3.5%，報47.15元。友邦保險跌及中國平安跌2.1%及2.4%，合力拖抵大市。

ATMX四大科網股全線向下，美團跌2%表現較差；阿里巴巴跌1%；小米集團跌0.6%；騰訊跌0.4%。

【09:20】港股下跌 滙豐回吐近1% 騰訊偏軟

5月首個交易日，港股開市偏軟。恒生指數低開64點或0.23%，報28,659點；國企指數低開20點或0.19%，報10,805點；科技指數則輕微高開1點或0.02%，報8,314點。內地股市因五一長假期而休市至周三(5日)，期內南向交易的港股通，以及北向的滬股通、深股通將會暫停。

大型科網股個別發展，騰訊跌0.5%報619.5港元；美團跌0.2%；阿里巴巴、小米集團及快手無起跌；京東集團升0.1%。

金融股表現牛皮，連升5日的滙豐控股跌0.8%，開市報48.45元。友邦保險靠穩，高開0.2%報99.1元。香港交易所及建設銀行無起跌；中國平安偏軟。