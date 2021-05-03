英特爾將在以色列投資780億元　料半導體短缺持續多年

英特爾(Intel)行政總裁Pat Gelsinger周日接受外媒訪問時表示，將在以色列投資6億美元(約46.8億港元)擴大研發，並證實將斥100億美元建新的晶片廠。

Gelsinger稱，英特爾將投資4億美元在總部位於耶路撒冷的汽車研發子公司Mobileye，以開發自動駕駛技術。同時，將斥資2億美元在北部港區城市海法(Haifa)設立新的研發中心IDC12，這座「大型晶片設計設施」將容納6,000名員工。英特爾表示，投資總額將達100億美元(約780億港元)，目前已啟動第一階段施工。

對於全球半導體短缺問題，Gelsinger警告，這問題已經在多個行業形成廣泛衝擊，更預期可能會持續多年。他表示，英特爾正在對其部分工廠進行改造以提高產量，應對汽車行業的晶片短缺問題，又認為可能至少需要幾個月的時間，供應緊張才會開始出現緩解。他補充，要想滿足各方面激增的需求，可能還需要幾年時間。

新冠肺炎疫情期間促進居家辦公和學習，帶動半導體需求，但工廠關閉等因素導致晶片需求難以得到滿足，多家公司已經表示，預計晶片短缺問題將在今年大部分時間內持續存在。