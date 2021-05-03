【瑞通推介】恒指跌穿百天線　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國經濟數據再次引起市場對通脹的憂慮，加上投資者趁大型藍籌季績過後鎖定利潤，美股上周五(4月30日)低收。道指收報33,874點，跌185點或0.5%。

恒指上周五收報28,724點，跌578點或2%，一舉跌穿10天、20天和50天線。周一(5月3日)早段續回吐逾450點，跌至28,250點水平，技術上跌穿100天線(約28,550點)，上次於3月25日亦曾經失守此平均線，但翌日已能夠收復，且看今次是否出現類似情況。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2.2億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1.9億元，反映資金預期港股急挫過後將見技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

周一早段拖低大市的元兇為滙豐控股，跌近4%，低位逼近47元，單一股份拖低恒指超過80點。

有券商料美團今月公布首季業績，按非通用會計準則，預計首季錄經營虧損超過53億元人民幣，下調目標價，但重申「買入」評級，又預期市場關注美團針對外送服務監管所作的經營變化、美團優選的策略和投資計劃等。另外，紅杉資本創始管理合夥人、美團非執行董事沈南鵬上月減持股份。美團上周五以近全日低位298元收市，下挫3.6%，連跌第3日，並連失10天及20天平均線。周一早段繼續向下，考驗290元關支持，跌幅逾2%。上周五有逾1,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流出。

石藥集團公布，非全資附屬公司石藥中諾根據股權轉讓協議，向石藥控股出售石藥中誠近半股權。石藥集團預計可從交易獲得合共約5.9億元人民幣款項。石藥上周五收跌2%於9.62元，3連升走勢告終，並跌穿10天線，周一早段續跌超過2%，下試9.4元的承接力，失守20天線(9.59元)。上周五有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

據報電子煙產業納入內地監管成為共識，思摩爾國際錄3連跌，但上周五低見53元後跌幅逐步收窄，收報55.05元，僅微跌0.7%。周一早段再跌逾1%，低見54元水平。分別有逾200萬元和逾20萬元在上周五淨流出其好倉和淡倉。

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