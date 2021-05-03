【高盛推介】港交所連跌5日　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所在上周一(4月26日)上試500港元關口後，由上周二(4月27日)起連日下跌，當中上周五(4月30日)跌約2.1%，周一(5月3日)早段繼續下跌，早上開市持平後隨即下跌，低見463.2元的近半個月低位。而上周二累計至今則跌逾5%。

港交所於上周公布今年首季業績，期內38.4億元創新高，按年升70%。季內收入及其他收益達59.56億元創新高，按年升49%。有報道指京東物流已通過上市聆訊，及已啟動預路演，預期至12日結束，目標籌集約30億至40億美元。市場亦憧憬更多中概股在港上市。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低吸納好倉，當中認購證於上周四(4月29日)及上周五共錄得約1,200萬元資金流入認購證，為同期3大資金流入的認股證相關資產之一。而牛證則於上周五錄得約80萬元資金流入，共見資金較傾向較遠收回距離的產品。

港交所購證14589，行使價529.38元，2021年7月22日到期，實際槓桿12.1倍，行使價470至530元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

港交所購證21580，行使價570.5元，2021年7月15日到期，實際槓桿13.5倍，熱門條款、高槓桿。

港交所牛證57748，收回價430.18元，行使價428.18元，換股比率500，槓桿比率12倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。