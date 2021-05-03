【高盛推介】港交所連跌5日 資金趁低吸納
2021年05月03日 11:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所在上周一(4月26日)上試500港元關口後，由上周二(4月27日)起連日下跌，當中上周五(4月30日)跌約2.1%，周一(5月3日)早段繼續下跌，早上開市持平後隨即下跌，低見463.2元的近半個月低位。而上周二累計至今則跌逾5%。
港交所於上周公布今年首季業績，期內38.4億元創新高，按年升70%。季內收入及其他收益達59.56億元創新高，按年升49%。有報道指京東物流已通過上市聆訊，及已啟動預路演，預期至12日結束，目標籌集約30億至40億美元。市場亦憧憬更多中概股在港上市。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低吸納好倉，當中認購證於上周四(4月29日)及上周五共錄得約1,200萬元資金流入認購證，為同期3大資金流入的認股證相關資產之一。而牛證則於上周五錄得約80萬元資金流入，共見資金較傾向較遠收回距離的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價470至530元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的港交所購證(14589)。此外，行使價570元附近、7月份到期的產品為近期熱門條款。投資者亦可留意當中的港交所購證(21580)。牛證方而則可留意港交所牛證(57748)。
港交所購證14589，行使價529.38元，2021年7月22日到期，實際槓桿12.1倍，行使價470至530元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
港交所購證21580，行使價570.5元，2021年7月15日到期，實際槓桿13.5倍，熱門條款、高槓桿。
港交所牛證57748，收回價430.18元，行使價428.18元，換股比率500，槓桿比率12倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高之一的港交所熊證(59462)，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，市場上最貼價、槓桿最高之一熊證。
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