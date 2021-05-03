陳偉明：小心「五窮」月　向下挫機率高

港股在上周初仍未擺脫窄幅橫行反覆，正當上周四(29日)期指結算當日，恒指向上突破50天線高見29,405點似有繼續衝上迹象，但筆者早已提醒港股在缺乏北水下有機會趁靜市作出突破，而突破方向以向下機會較大，甚麼技術上穩步上揚或者頭肩底的說法盡不可信，相反向上假突破機會較高，因此強調繼續逢高做淡策略，結果港股在上周五(30日)借通脹藉口開始急插，Long Put策略大賺。

事實上，橫行市況假突破特別多，繼續用50天線作為阻力意義不大，因此筆者上周把期指技術阻力改為3月18日高位29,575點，即使大市不如預期般向下急插，在上落市中逢高做淡勝算卻高，唯一要提防的是向上真突破爆上的風險，因此當時決定分兩注用風險有限的小注博大贏Long Put策略。

早前帶領大市向上的舊經濟板塊開始遇上壓力，而新經濟板塊下跌壓力雖然逐步減少卻未見出現上升動力，加上港股暫時缺乏利好消息支持，筆者傾向小心「五窮」月真的出現，因此早已建議各位戰友在港股29,000以上逢高減持倉位，並且主動做淡。

十個牛皮九個淡，港股橫行已久，是時候作出突破，而港股上星期向上作出假突破後，向下殺落誘因更大，技術上恒指4月12日低位28,274點是重要支持所在，如果本星期內陰燭收市跌穿此低位，港股有機會出現反覆向下走勢，到時筆者會以短線指數移動平均線作為指標，逢反彈至EMA 7以上繼續採取Long Put策略。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明