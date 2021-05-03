周樂樂：A股投資轉風向　關注高增長成長股

上周，A股走勢分化，深市強，滬市弱。其中，創業板漲3.24%、深證成指漲0.6%、中小板漲0.41%；上證50跌0.93%、上證跌0.79%。行業看，申万一級行業中，5漲23跌，最強五大行業是醫藥生物漲4.72%、休閒服務升2.82%、電氣設備漲2.18%、有色金屬升1.77%、紡織服裝升1.39%；最弱五大板行業是國防軍工跌4.38%、計算機跌3.82%、通信跌3.43%、鋼鐵跌3.17%、公用事業跌2.61%。數據來看，市場風格出現順周期股轉向成長股迹像明顯，這與美國經濟刺激、海外疫情緊急、一季度業績繼續增長、行業景氣度高等因素有關。

消息面上，市場重回成長邏輯的迹像明顯。市場一直憂慮美聯儲提前縮減QE與加息，但是在上周美聯儲繼續維持貨幣寬鬆，維持購債規模不變，並且堅持認為通脹暫時性，現在還未到退出QE的時候。這消息緩解了市場對美元緊縮預期所引起的新興市場下跌的憂慮，重新恢復了經過充分調整的成長行業的估值抬升預期。一季度美股與A股中的醫療、新能源汽車、互聯網科技等行業核心企業業績普遍業績好於預期，對成長性行業帶來支撐。美國推出第二輪財政刺激方案1.8萬億美元，具體內容上，重視國民的生活、醫療、教育等補貼，以及半導體、新能源汽車、科技等產業投資，這增強了市場對成長行業的信心。中國政府一直推動產業結構轉型升級，對成長性行業支持是持續的，若經濟出現放緩迹象，將加大的對成長行業扶持力度。上周國內再推了新能源汽車下鄉計劃、鼓勵發展養老行業等，開啟了刺激成長行業的行動預期。

另外，對於漲價與供應不足帶來的業績暴增的原材料行業，市場普遍預期原材料價格持續上漲的基礎不牢固，預計大宗商品普遍上漲的拐點在第二季度出現，順周期股行業上漲趨勢大概率也將出現拐點，這也與需求將出現拐點有關。中國4月份製造業PMI經濟數據出現回落，不及預期，經濟復甦趨緩的預期升溫，這個結果顯示中國為了防通脹與資產泡沫所採取的行政干預措施出現成效。同時，印度、土耳其、泰國、菲律賓等疫情嚴重而採取限制措施，尤其是印度出現變異病毒，其可能擴散至全球的憂慮升溫，加劇了市場對憂慮經濟再度收到重大衝擊，尤其是打擊企業家的擴張信心。

綜合來說，隨着國內與海外的經濟、政策、企業業績等條件變化，市場環境對成長性行業友好，預計市場風格轉向成長性行業是具有持續性。但整體市場難以有大行情，以結構性行情為主，這與經濟復甦趨緩與貨幣政策仍有趨緊預期有關。策略上，繼續關註一季度高增長的成長性行業核心企業，如：新能源汽車、半導體、面板等先進製造業核心股份，以及疫情受益的醫療股與放開人口生育政策受益股。

勝利證券副首席運營官 周樂樂