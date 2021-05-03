內地樓市需求萎縮　三四線城市樓價趨跌

國家統計局發布的3月70個大中城市二手房和新房價格指數中，35個三線城市仍有10個城市二手房價格低於1年前的水平。事緣今年以來，內地多個熱點城市房市調控持續收緊，也讓部分熱點三、四線城市樓價降溫，相較火熱的長三角、粵港澳大灣區，內地中西部、北部的三四線城市低迷。

3月數據顯示，35個三線城市仍有10個城市二手樓價格低於1年前的水平，例如北海比一年前下跌3.4%，南充下跌5.3%，牡丹江市甚至下跌了9.4%，跌幅近一成。內媒引述貝殼研究院報告分析亦顯示，在不考慮通脹前提下，牡丹江去年的二手樓價已跌回5年前的價格水平，甚至在今年首季跌幅之後，直接使樓價倒退14年、回到2007年水平。

故此，內地中西部和北部的一些三、四線城市，從今年3月以來相繼推出一系列提振樓市政策，意在穩定樓市。例如今年4月張家界舉行的房交會期間，就特別發布契稅補貼政策，讓會展期間購買市中心城區新建商品住屋或公寓(含酒店式公寓)，每套房可享受不超過2萬元人民幣的契稅補貼。另外，四川達州市政府也發布《關於延長執行期限的通知》，將達州市中心城區每平方米100元的買樓補貼續延至6月底。

事實上，無論是在樓價還是在土地市場上，三、四線城市之間都呈現明顯分化。以土地市場為例，當前供求關係總體均衡，能同時保持新樓較快去化、土地市場較高熱度的城市只佔少數。

內媒早前亦引述貝殼研究院研究發現，自棚改(危樓改造)退潮以來，缺乏基本面支持的非核心三、四線城市的需求側明顯萎縮，但土地和新房供給還在增加，供需不匹配加上原有的老舊樓流通困難等問題，已形成「新樓－二手樓積壓下跌」的惡性循環。