股神巴菲特看好中國發展　加大押注…

美國股神巴菲特(Warren Buffett)和老拍檔芒格(Charlie Munger)近日出席旗下巴郡(Berkshire Hathaway)的2021年度股東大會，兩人不僅對中國經濟發展抱有樂觀態度，還讚揚中國脫貧攻堅取得的成就。芒格在回答有關中國企業發展前景提問時表示，中國政府會讓企業蓬勃發展；而巴菲特也稱，還會有更多中國公司進入世界最有價值的公司行列。

這場一年一度股東大會在洛杉磯舉行，不過與會者都在線上收看。90歲的巴菲特和97歲的副董事長孟格一起進行3個半小時的股東提問。在談及中國經濟時，芒格表示，中國發生了顯著的變化，中國普通民眾的平均收入獲得了巨大的增長，讓8億人迅速擺脫了貧困，這是世界上從未發生過的事情，要向中國人表達敬意，認為他們會繼續讓人們賺錢。芒格特別提到，自己很贊同中國人說過的一句話，「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓。」

在芒格發表這些言論時，坐在一旁的巴菲特也和應，他稱讚中國已經取得的成就令人驚歎，並指在其先前列出的世界20家最有價值的公司中，中國企業佔其中3席。如果放眼未來30年，他認為還有更多的中國企業會名列其中。

實際上，巴菲特和芒格最新的重倉股中都出現了來自中國的股票。據芒格擔任董事長的Daily Journal在4月5日提交給美國證監會資料顯示，該公司在今年首季新建倉阿里巴巴美股，在3月底的持股數為16.532萬股，以當時的股價計算持倉市值約3,750萬美元。