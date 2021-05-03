瑞銀料金價升勢短暫　年底或見呢個價…

投資銀行--瑞銀(UBS)財富管理發布的報告指出，美國經濟數據持續走強，美國聯儲局預計在未來幾個月逐漸轉向鷹派，近期支持金價回升的因素將是短暫的。隨着市場風險情緒改善，預估未來幾季黃金ETF將維持淨流出，年底金價料將跌至每安士1,600美元。

外電引述瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，因債息回軟，帶動美國國債溫和上升、美元疲弱以及疫情相關的不確定性增加，帶動金價在4月稍為反彈。近期市場對於珠寶、金條和金幣的需求釋放也有助於金價回升。

據統計，今年首季珠寶需求年增52%，金幣、金條需求則漲36%。該行預測，支持金價上升的環境不會持久，僅管聯儲局主席鮑威爾多次重申對貨幣政策保持耐心，但該行認為美國國內經濟數據持續走強，將使聯儲局未來幾個月政策趨向鷹派。

同時，經濟增長改善，加上市場不確定性緩解，有可能帶動實際利率在未來幾個月內走高，進一步打壓投資需求，使更多黃金ETF流出。

世界黃金協會統計，3月份全球黃金ETF持倉下降107.5噸，資產管理規模減少2.9%，是過去5個以來第4次錄得淨流出。

瑞銀認為，黃金仍是目前「最不受歡迎的資產」，年底金價恐跌至1,600美元，但同時補充，有鑑於黃金對投資組合多樣化的重要性，投資客仍應該維持對黃金的策略性持有。