【高盛推介】快手嗶哩嗶哩高槓桿購證攻略
2021年05月03日 14:49
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高盛(亞洲)有限責任公司： 在國家電影局早前表示就加強電影版權保護，繼續加大對短視頻侵犯電影版權行為的打擊力度之下，快手由上周二(4月27日)起連日下跌，當中上周五(4月30日)失守270港元水平，收市跌約3.5%。周一(5月3日)則早上開市持平後隨即下跌，低見253元。而上周二至今則累計跌逾7%。
另一方面，嗶哩嗶哩上周五急挫約5.4%，失守900元水平。周一早上低開約2.4%後跌幅擴大，低見856元。而若以上周三(4月28日)兼自上市以來的高位976.5元計算，嗶哩嗶哩累計至今則跌逾12%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金繼續趁低部署快手認購證，並且流入的資金較上周四(4月29日)多，有約220萬元。而嗶哩嗶哩認購證於上周五亦獲資金轉向，錄得約50萬元資金流入。
快手購證21940，行使價270.47元，2021年8月2日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、行使價300元以下產品中，槓桿最高之一。
快手購證18377，行使價325.2元，2021年8月3日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低街貨。
投資者如看好嗶哩嗶哩，可留意屬行使價1,000元以下的認購證中，槓桿最高的低街貨嗶哩購證(23256)，行使價933.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿4.3倍，低街貨、行使價1,000元以下產品中，槓桿最高。
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