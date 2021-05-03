疫情受控及低息利好　現樓按揭登記料持續增加

中原按揭研究部及土地註冊處數據顯示，2021年4月份現樓按揭錄6,044宗登記，按月微增 0.2%，期內樓花按揭登記錄283宗登記，按月減少3.1%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，市場息率跌至超低水平，今日(3日)的1個月拆息回落至0.08179厘，創11年新低，推動市場H按息低至1.38%，預期今年第2季現樓按揭登記量將會上升。

數據顯示，今年首4個月現樓按揭登記量按年增加20.6%至26,769宗；樓花登記方面，期內錄得1,293宗登記，按年減少54.4%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，年初至今二手市場旺勢持續，令現樓按揭宗數連升兩月，估計升勢仍有機會持續。反之，縱使一手市場近期成交不俗，但受新按保政策影響，部分客戶選用「建築期方式」付款，藉以承造高成數按揭，因此樓花按揭宗數未能即時反映市況。在現時疫情受控以及低息環境等利好因素，對樓按市場有正面支持，相信未來現樓及樓花按揭宗數將逐步回穩。

曹表示，部分中小型銀行仍積極爭取首半年按揭業務，或會根據客戶條件輕微調整相關按揭優惠。現時疫苗陸續接種，限聚令進一步放寬，本港亦開始推出各項振興經濟措施，料經濟復甦在望，更多銀行或對按揭業務態度轉趨積極。