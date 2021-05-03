金發局：去年刊9份研究報告　不會放棄提出的議題

跨界別諮詢機構香港金融發展局主席李律仁出席立法會財務委員會時表示，過去一年共發布9份研究報告，包括大灣區金融聯通及香港角色的地位、人民幣離岸業務發展、拓展A股市聯通等。同時強調，該局在報告發表後，有列表詳細列明跟進進度，認為「行到底先叫成功」，而非政府「行一兩步」就可以。

他又指，會視乎報告內容及性質而決定會否與其他機構合作，明白有些議題是長期工作，在短期內不屬政府或市場營運者及監管機構優先處理事項，但金發局不會放棄。宏觀性的事項，對本港有大影響則傾向有合作。

他舉例指，環球央行在後疫情時代下，為刺激經濟而「大印銀紙」，影響全球金融市場，包括香港，故期望各界在這方面能聯手應對。

李律仁指出，部分提議超越本地範圍，不是單靠本港政策、各界配合便能成事，這對金發局而言亦是新嘗試，因該局在海外沒有直接對口單位，會研究如何在這情況下亦能參與合作。

李氏又說，金發局過去集中進行政策研究的工作，去年起開始向海推廣香港作為國際金融中心的工作。在金融、貿易、經濟層面上推廣香港，最能說服海外投資者。雖然受新冠肺炎疫情導致的出行限制，去年進行47個活動，包括大型論壇、網上研討會等，望能凸顯香港超級連繫人的角色。