財庫局：政府計劃擴大發行綠色債券規模

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指出，香港金融服務發展局過去8年，共發表47份報告，提出一系列有利本港金融市場發展的建議，而政府和監管機構、持份者合作亦有正面跟進金發局的倡議。以綠色金融方面為例，1月已發行第二批總值25億美元的綠色債券，當中的30年期債券更是政府至今發行到期最長的債券。

他續指，政府計劃定期發行綠色債券，並擴大規模，建議借款上限增至2,000億港元，在未來5年因應市場情況再發行1,755億港元等值的綠色債券，更大空間發行綠債的幣種、項目種類及渠道，豐富本港綠色金融生態。另有意發行綠色零售債券，讓市民參與。

在鞏固市場基礎建設方面，他指出，政府亦會提升本地債券工具中央結算系統(CMU)的效率及容量，並引入新功能，以應付債券通北向通交易增加的需求，同時支持將來債券通南向交易開通，為內地投資者提供風險可控的渠道，參與本地及海外債券市場。長遠將CMU系統發展至亞洲，甚至國際主要的中央托管平台。

另外，提高香港作為家族辦公室的吸引力。他指出，投資推廣署及監管機構會為有興趣來港設立家族辦公室，提供一站式支援服務，亦會檢視相關稅務安排。