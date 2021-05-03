皇冠珀斯賭場再被勒令停業　股價受壓

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，公司除了因為捲入洗錢風波而正被多個省的監管機構調查之外，旗下位於西澳省的皇冠珀斯賭場亦因為新冠肺炎疫情而斷續要被迫關門，1月尾至今約有28日沒有博彩收入，勢必嚴重影響公司營運表現。該公司的股價在澳洲交易所下跌近1%，收報12.11澳元。

根據皇冠的公告，本次奉西澳省政府命令，皇冠珀斯物業內的賭場、賭場內的任何餐飲設施由5月2日早上起，一直停業至少至5月8日的凌晨12時01分。該物業只餘酒店和宴會等服務可繼續進行。公司稱，會與有關當局保持密切聯繫，以跟隨政府的新冠肺炎防疫措施。

事實上，回顧公司於2月時公布的上半個財政年度業績差劣，截至去年12月底止的6個月錄得股東應佔稅後淨虧損1.209億澳元(約7.29億港元)，按年由盈轉虧，每股基本虧損達17.85澳仙，不派中期息。

此外，皇冠此前因涉嫌洗錢等問題，已不能如期於去年12月啟動其悉尼賭牌，而調查指出帕克可能涉及其中，故當局已建議皇冠要減低帕克對公司的影響力。

皇冠的監管風波源於2016年，當時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的俗稱疊碼仔或涉嫌販毒。

雖然公司多名高層已相繼辭任，但維多利亞省和西澳省監管當局先後成立皇家委員會，分別調查皇冠是否適合繼續持有墨爾本和珀斯的賭牌。