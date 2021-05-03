油價偏軟　道期漲近200點

美匯指數報91.23；港匯處7.7679；離岸人民幣(CNH)反覆企6.4778；美元兌日圓報109.67；歐元企1.2034，英鎊反覆處1.3845。金價升上1,774美元。布油跌穿67美元，紐油下試62美元。比特幣於5.87萬美元上落。道指期貨漲近200點。

●市後關注點

-21:45 美國4月製造業採購經理指數(PMI)

-22:00 美國3月建築開支；美國4月ISM製造業採購經理指數

●金管局：外匯基金首季賺116億元，按季大挫92%。年內擬推跨境理財通。

-金管局阮國恒：首季銀行信貸質素平穩，風險可控。

-金管局余偉文：通脹如何影響美國貨幣政策是投資一大風險。

-金管局余偉文：樓市周期未變，港匯仍偏向強方水平。

●歐洲股市向好，德股升65點或0.43%，報15,201點；法股升21點或0.35%，報6,291點。西門子醫療升近2%。英股假期休市。

●傳Verizon洽售媒體業務，作價或高達390億元。

●日本半導體原料廠擬擴大在台灣及南韓生產規模。

●全球晶片荒：日本車企Suzuki下調年度生產計劃。

●股神巴菲特看好中國發展，加大押注...

●全球雲服務首季支出增35%，至逾418億美元。

●郭明錤最新預測！Apple有望成新摺疊裝置趨勢大贏家。

●A股10大最賺錢董事長揭盅，年薪最高2,517萬人民幣。

●中港買家積極購入英國資產，料規模已逾1.4萬億元...

●中國反詐騙新規生效，責任交予地方官員。

●金融競爭加劇！深圳放寬QDIE境外投資使用權限...

●內地綠色貸款13.03萬億人民幣，按年增長25%。

●新加坡航空通過飛機售後回租交易籌集20億美元。

●瑞銀料疫情無礙印度新股市場集資額今年破頂。

●英特爾將在以色列投資780億元，料半導體短缺持續多年。

●耶倫力挺拜登支出計劃，有足夠工具應對通脹。

●穆迪料今年美國經濟增近7%，美國聯儲局明年初開始收水。

●瑞銀料金價升勢短暫，年底或見呢個價...

●通脹預期又升溫？印度疫情掀起棉花加價潮...

●歐央行指年中決定是否啟動數碼歐元項目。

●以太幣升破3,000美元再創新高，比特幣日內漲2%。

●全球貨運業巨無霸報喜預示行業榮景，通脹壓力浮現...

●傳港研推SPAC態度審慎，推出機會不大。

●港元1個月拆息跌至0.08179厘，創11年低位。