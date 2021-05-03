調查：僅30%中小企認為銀行批貸款較半年前困難

香港金融管理局(金管局)星期一(3日)公布首季中小企貸款狀況調查結果。

關於中小企對銀行貸款批核取態(即難易程度)，70%受訪者認為銀行在2021年第1季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，高於前一季的65%。另外30%受訪者認為銀行的貸款批核「較困難」，低於前一季的35%。

在已獲批貸款的受訪者中，93%表示銀行首季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為95%。有7%受訪者則表示銀行在2021年第1季對其貸款的取態有所「收緊」。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。4%受訪者表示曾於2021年第1季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔92%，前一季的結果則為93%，表示申請不成功的受訪者佔8%，前一季的結果則為7%。

該調查按季進行，每次涵蓋約2,500間不同行業的中小企。金管局提醒，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的14%及4%，調查結果容易出現較大波動。