富途舉辦環球期貨模擬賽　冠軍獲5000美元現金獎

投資產品有好多種，但你又知唔知自己買緊啲乜先？為咗令用戶更了解環球期貨，互聯網券商富途證券將會喺5月17日至7月17日期間，舉辦富途環球期貨模擬爭霸賽，冠軍仲可以獲取5,000美元(約3.9萬港元)現金獎，以及總值720美元期貨免佣卡、一年免費港股期權期貨LV2行情，而頭三名可以成為富途期貨VIP，可以喺富途牛牛圈推出課程或舉辦分享會，向其他用戶分享投資心得，分分鐘仲可以成為「期貨KOL」添！

富途用戶可以喺5月底前報名，每位參賽者有20萬元虛擬參賽資金，只要喺賽事期間進入「交易」及「模擬交易」頁面，就可以自由分配20萬美元虛擬資金至「美股期貨」、「港股期貨」和「A50期貨」三個市場，富途環球期貨爭霸賽總排行榜首50名參賽者均可獲獎。為鼓勵期貨新手，比賽仲特設「期貨明日之星」獎勵，只需在比賽期內累計10%或以上收益，即可獲得期貨明日之星勳章和期貨免佣卡。

富途證券創辦人李華期望，透過是次虛擬賽事，令更多投資者了解期貨交易理念及風險，並讓用戶體驗環球期貨市場脈搏，提前策劃其投資理財大計。