8成半導體供應靠亞洲　為甚麼如此？

日媒報道，亞洲的半導體出口量，目前已占全球80%。因為生產地集中、半導體廠大型化等因素，使半導體供應鏈風險日增，促使主要國家開始將半導體生產重點國內。

今年由於美國德州暴風雪、日本電子工廠火災導致半導體廠停工，加上汽車生產復甦，令環球出現晶片荒。有分析師料，因晶片短缺而減產的汽車數量達240萬輛，占今年全球估計產量達3%。

出現供應鏈問題的原因有很多。第一個是生產基地集中，截至2019年的20年內，台灣、南韓和中國大陸等地的半導體出口佔全球出口量由5成增至8成，對自然災害及地緣政治風險的應對能力降低。

另歐美及日本的晶片企業藉尋找代工以降低負擔，將製造業外判予台積電等公司；現時，台灣、南韓及中國於半導體代工市場的市佔率達8成。

另一個因素是半導體廠坐大，台灣、南韓的單一半導體廠產能，目前是2009年的約兩倍，日本則約1.4倍。

部分國家正設法降低對半導體進口的依賴；英特爾計劃在美國亞利桑那州興建新廠，是讓半導體回歸英國。而歐洲也準備提高在新一代半導體領域的市佔率，日本則打算在國內建立先進半導體廠。中國也計劃提高半導體自給率，目標到2025年時提升至7成。