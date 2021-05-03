蓋洛普調查：疫情令全球50%成人收入減少

外媒引述美國民意調查機構蓋洛普(Gallup)研究報告指，全球每2名就業人口就有1人的收入因疫情而減少，尤其是低收入國家的失業或減少工時衝擊特別嚴重。

上述報告調查117個國家共30萬人後發現，新冠肺炎疫情令半數有工作的受訪者收入減少，經換算，全球大約有16億名成人收入下降。

研究人員指，各國受影響人數佔比介乎泰國的76%與瑞士的10%之間。在玻利維亞、緬甸、肯尼亞烏干達、印尼、洪都拉斯與厄瓜多爾，逾7成受訪者指薪金比疫情前少。在美國，該調查則降至34%。

女性尤其受打擊，因為女性在零售、觀光、食品服務業等不穩定的低薪行業中佔比高。慈善機構樂施會上月底公布的研究顯示，疫情令全球女性損失約8,000億美元收入。

蓋洛普還發現逾半數受訪者指，其工作或生意曾經暫停，相當於全球約17億成人都經歷過停工。在印度、津巴布韋、菲律賓、肯尼亞、孟加拉、薩爾瓦多等57個國家，逾65%受訪者說曾停工一段時間。而高收入國家，如奧地利、瑞士、德國，指曾停工的就業人口不到1成，美國則為39%。

蓋洛普的調查也顯示，三分之一受訪者因為疫情失業或生意倒閉，相當於全球約10億人受害。菲律賓、肯尼亞、津巴布韋等低收入國家，該數字超過6成。瑞士則只有3%，美國則有13%。