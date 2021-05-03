東涌昇薈兩天連錄5宗買賣　兩房935萬元售出

個別屋苑交投持續，東涌昇薈兩天連錄5宗買賣，已達到上月全月的50%，有兩房間隔，叫價940萬元，議價後以935萬元交吉售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣鴻利大廈高層T室，實用面積286方呎，一房單位，獲租客以10,800元租入，實用呎租約37.8元，較近月的平均呎租41元略低，新租客為區內客。

●鰂魚涌太古城4月份錄逾50宗租務成交，其中海棠閣中低層C室，套三房間隔，實用面積約897方呎，以約32,000元放租個半月後，吸引區內客洽詢，議價後減價3,000元，以29,000元租出，實用呎租約32.3元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●鰂魚涌太古城東山閣中層H室，實用面積760方呎，套三房間隔，於2020年3月以1,520萬放盤，最終獲用家以1,468萬元承接，實用呎價19,316元，原業主於1979年1月以20.5萬元一手買入，持貨42年帳面獲利1,447.5萬元，期內單位升值超過70倍。

●西灣河逸濤灣秋盈軒高層D室，實用面積約882方呎，套三房及工人套廁間隔，擁海景，以月租40,000元獲承租，實用呎租約45.4元，業主於2001年1月以約764.8萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約6.3厘。

●西灣河嘉亨灣錄5月份首宗成交，單位為3座高層C室，實用面積約947方呎，套三房連工人房間隔，獲換樓用家斥資2,792萬元購入，實用呎價約29,483元。

●北角城市花園4座低層C室，實用面積942方呎，套三房間隔，望園景，原開價1,780萬元，放盤3星期，大減180萬元或10.1%，最終以1,600萬元成交，實用呎價約16,985元。

●北角五洲大廈高層H室，實用面積812方呎，三房間隔，望山景，放盤不足一星期，即獲多組客還價，最終以890萬元將單位易手，實用呎價約10,961元，新買家屬於用家，原業主於1964年以6萬元買入，持貨57年帳面獲利884萬元，單位升值超過147倍。

●北角半山雲景台A至D座高層A室，實用面積約1,063方呎，套三房套連工人房及工人廁間隔，外望煙花全海景，放盤約半年，原先叫價2,830萬元，日前獲買家以2,700萬元承接，減價130萬元或約4.6%，實用呎價約25,400元。

●香港仔中心4月份錄得近10宗買賣，其中美光閣中層2室，實用面積594方呎，三房間隔，望城市景，以860萬元將單位易手，實用呎價約14,478元，新買家屬於同區換樓客。

－－－－－－

九龍區

●荔枝角美孚新邨6月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價13,831元，該盤8期百老滙街124號中層D室，單位實用面積674方呎，原則大兩房間隔，享內園池景，最初開價930萬元，未能開放睇樓，終願意降價30萬元，以900萬元交吉易手，實用呎價13,353元，新買家為同區換樓客。

●長沙灣海柏匯極高層G室，實用面積約214方呎，開放式間隔，近日以432.8萬元沽出，面積呎價約20,224元，原業主約於2017年2月以約432.7萬元購入，持貨至今約4年轉手帳面僅僅獲利1.000元，帳面近平手。

●長沙灣西九四小龍4月錄52宗買賣，創8年半新高，碧海藍天本月錄首宗成交，單位為1座低層E室，實用面積502方呎，今年3月底開價880萬元，現以875萬元沽出，實用呎價約17,430元。

●長沙灣泓景臺7座中層H室，兩房間隔，實用面積約440方呎，以月租約17,500元放租後，即獲區內客接洽，議價後減約1,000元，以約16,500萬元租出，實用呎租約37.5元，新租客為夫婦，睇樓1次後即承租上述物業。

●九龍站4月錄26宗買賣，較3月回落逾3成，全因放盤被市場消化，其中擎天半島1座中層F室，實用面積1,085方呎，套三房房間隔，另設工人房，最初連車位以3,350萬元放售，現以3,010萬元沽出單位，實用呎價約27,742元，新買家為同區業主，看好九龍站前景，增持上址作長線投資。

●何文田天鑄6座低層A室，實用面積2,018方呎，四房雙套房間隔，另設工人套房，現以7,800萬元連車位沽出，實用呎價38,652元，新買家為同區換樓客，入市單位作新居之用。

●啟德龍譽錄5月首宗買賣，單位為2B座中層D室，一房間隔，實用面積約306方呎，以800萬元放盤4個月後，獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約770萬元成交，實用呎價約25,163元，新買家為投資客，睇樓兩次即拍板入市 。

●牛頭角得寶花園E座高層3室，實用面積282方呎，一房間隔，吸引外區投資客，睇樓2日後再相約睇樓，終以525萬元承接，實用呎價約18,617元，原業主於2015年4月以378購入，是次轉手帳面獲利147萬元，升值近40%。

●茶果嶺麗港城19座高層A室，實用面積748方呎，套三房間隔，享煙花海景，最初開價1,288萬元，議價後以,1250萬元成交，實用呎價16,711元，原業主於1994年10月以615.3萬元買入，持貨26年半帳面獲利634.7萬元，單位升值逾1倍。

●將軍澳5月首兩天暫錄27宗買賣，上月全月錄得465宗，區內將軍澳中心佔3宗，平均實用呎價16,868元，屋苑2座高層G室，實用面積690方呎，套三房間隔，以1,070萬元成交，實用呎價約15,507元。

●將軍澳領3座右翼極高層A室，實用面積約677方呎，套三房間隔，望永久海景，今年4月下旬開始放售，原先叫價1,000萬元，放售僅短短3天，日前以985萬元易手，減價15萬元或約1.5%，創同類型單位（無士多房）新高價，實用呎價約14,549元。

●將軍澳新都城1期4座高層C室，實用面積364方呎，兩房間隔，吸引同區上車客承接，單位原先開價688萬元，後輕微降價8萬，以680萬元成交，實用呎價約18,681元，4月份全月該屋苑錄約38宗買賣。

●將軍澳CAPRI第6座低層A室，實用面積約757方呎，套三房連儲物室間隔，原以叫價1,350萬元放盤，經議價後微減5萬元或約0.4%，最後以1,345萬元沽出，實用呎價約17,768元，屋苑目前仍有約24個二手放盤，叫價由790萬元起。

－－－－－－

新界區

●東涌昇薈兩天連錄5宗買賣，已達到上月全月10宗的50%，新成交包括5座中層D室，實用面積703方呎，兩房間隔，叫價940萬元，議價後以935萬元交吉售出，實用呎價約13,300元，新買家為家庭客，租樓多年，見樓價有升無跌，決心盡快置業。

●馬灣珀麗灣5月暫4宗買賣，其中22座中層A室，實用面積709方呎，套三房間隔，享機場海景，叫價920萬元，最終獲同屋苑換樓客以875萬元承接，減幅45萬元，實用呎價約12,341元。

●荃灣朗逸峯11座高層單位，屬頂樓對下一層的「鳳凰樓」，實用面積939方呎，套三房連儲物套房間隔，享山景，附有裝修，叫價1,200萬元，議價後以1,149萬元成交，實用呎價約12,236元，新買家為區內換樓客。

●屯門豫豐花園12座低層B室，實用面積450方呎，兩房一廳間隔，外區客以548萬元購入上址作自住之用，實用呎價約12,178元。

●屯門居屋兆康苑I座高層6室，實用面積483方呎，新買家為區內客，見原業主有議價空間，減價10萬元，遂決定於已補價自由市場以485萬 元購入上址作自住用途，實用呎價10,041元。

●屯門大興花園4月共錄得19宗買賣，包括1期4座高層A室，實用面積428方呎，兩房間隔，原叫價580萬元，議價後以543萬元成交，實用呎價約12,687元，新買家為區內上車客，睇樓1次便還價，見業主肯減價，立即拍板承接。

●元朗蝶翠峰11座低層C室，實用面積426方呎，兩房間隔，獲租客以12,800租入，實用呎租約30元，新租客為區內客，需要短租三個月，故一拍即合租入。

●元朗區5月暫錄31宗二手買賣，4月份共錄得252宗，區內新元朗中心3座中層A室，實用面積485方呎，兩房間隔，開價740萬元，減價12萬元，即獲上車客以728萬元承接，實用呎價約15,010元。

●粉嶺中心A座高層2室，實用面積535方呎，三房改兩房間隔，望遠山景，屬單邊樓皇，單位放盤3個月，原先叫價698萬元，減價20萬元，減幅約3%，終獲同區換樓客以678萬元承接，實用呎價約12,673元，新買家剛出售原先單位，隨即購入上述物業。

●粉嶺逸峯錄5月首錄二手買賣，單位為5座低層B室，實用面積約505方呎，兩房連儲物房間隔，新買家為外區客，有意協助子女置業，而原業主早前叫價約688萬元放售，議價後以662萬元成交，實用呎價約13,109元。

●大埔康樂園3街雙號屋，實用面積2,520方呎，議價後以4,788萬元沽，實用呎價19,000元，新買家為外區客，已睇樓一段時間，感單位附有大花園，即入市單位自住。

●大埔寶湖花園C座低層3室，實用面積505方呎，三房間隔，以680萬元易手，實用呎價約13,465元，原業主早於1998年3月購入，當時作價235萬元，持貨23年至今沽售帳面獲利445萬元，單位期內升值近1.9倍。

●大埔太湖花園12座中層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，原先開價653萬元，放盤半個月，減價25萬元，減幅3.8%，速獲用家以628萬元承接，實用呎價約15,700元。

●火炭駿景園11座低層A室，實用面積約1,039方呎，套三房連工人套房間隔，望山景，今年3月放盤，開價1,400萬元，經議價後減價20萬元或約1.4%，最終以1,380萬元沽出，實用呎價約13,282元，屋苑4月份共錄得8宗二手買，現時有約110個單位放售，叫價由890萬元起。

●沙田帝堡城1座中層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，望山景，原先叫價880萬元，放盤3個月，以836.8萬元成交，實用呎價約15,298元，原業主於2017年10月購入上址，當時作價758萬元，持貨3年多至今沽售帳面獲利78.8萬元，單位期內升值約10%。

●沙田富豪花園H座中層D室，實用面積670方呎，套三房間隔，日前以875萬元易手，實用呎價約13,060元，原業主則於1997年以441萬元購入單位，持貨24年帳面獲利約434萬元離場，單位升值約98.4%。

●沙田第一城5月暫錄約5宗買賣，4月共錄約42宗，最新錄39座高層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以583萬元易手，實用呎價約19,178元。

●馬鞍山翠擁華庭1座低層C室，實用面積約816方呎，套三房連儲物室間隔，望內園景，原先叫價930萬元，至近日以895萬元成交，減價約35萬元或約3.8%，實用呎價約10,968元，屋苑現時有約95個放盤，三房單位入場叫價由920萬元起。