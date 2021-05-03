憧憬經濟復甦　道指早段漲205點

憧憬經濟持續復甦，美股於5月首個交易日上揚，道指早段漲205點，至34,079點；標指漲24點，至4,205點；以科技股為主的納指漲71點，至14,033點。

股神巴菲特投資旗艦巴郡上季經營溢利大增近兩成，同時，外媒報道，巴菲特確認，如果他卸任舵手，巴郡非保險業務副主席埃布爾(Greg Abel)將是接班人，推動巴郡B股股價早段漲1.24%至278.37美元。

美國電訊商Verizon以50億美元，出售包括雅虎在內的媒體業務90%股權予私募基金Apollo。Verizon股價早段升0.64%至58.16美元。

電腦生產商戴爾(Dell)同意以40億美元，出售雲業務Boomi予私募基金Francisco Partners和TPG。Dell股價早段升0.87%至99.19美元。

藥廠莫德納將透過聯合國的計劃向中低收入國家提供5億劑新冠疫苗，股價早段漲4%至185.98美元。

不過，富國銀行股票策略主管哈維認為，大型科技股可能即將面臨大規模拋售。他指出，科技股近期強勢主要因為美債孳息下跌，但他預計孳息將反彈，10年期美債孳息下個月將達到2厘，並認為投資者還沒有意識到通脹將對大型科技企業、增長股和整體市場帶來的麻煩。