港島新盤連錄大額交投　啟德項目收1400票登記

新盤市況熱鬧，港島區新盤連錄大額交投，新界區特色戶及洋房項目受追捧，至於啟德全新盤認購反應亦見熱烈。

●啟德新盤THE HENLEY I超額認購逾8.5倍

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I收票4天共錄得1,394票登記，以首兩張價單共146伙計，超額認購逾8.5倍。

●旺角利奧坊‧曦岸加推23伙周五發售

至於尖沙咀本木則排7伙於周五銷售，間隔包括開放式、一房及三房，折實售價逾710.62萬至逾1,933.76萬元，呎價25,352至30,499元。同日西營盤藝里坊‧2號亦將發售2個一房戶，折實售價分別逾721.72萬及逾743.8萬元，呎價26,830及27,651元。

●觀塘凱滙再沽3伙 三房戶售2064萬元

●晉環招標形式售6伙四房戶 套現逾3億元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，今日(3日)以招標形式售出6個四房連雙套房單位，其中第1座(1A)39樓F單位，實用面積1,218方呎，以6,600萬港元成交，呎價54,187元，做價及呎價均創項目新高。

●馬鞍山迎海‧駿岸複式單位5379萬元招標成交

同系元朗尚悅‧天城亦招標售出8號洋房，實用面積1,776方呎，天台面積431方呎，前庭及花園分85及174方呎，連車位成交價2,381.8萬元，呎價13,411元。

●港島新盤21 BORRETT ROAD高層單位連兩車位售2.5億元