港島新盤連錄大額交投 啟德項目收1400票登記
2021年05月03日 21:36
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新盤市況熱鬧，港島區新盤連錄大額交投，新界區特色戶及洋房項目受追捧，至於啟德全新盤認購反應亦見熱烈。
●啟德新盤THE HENLEY I超額認購逾8.5倍
恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I收票4天共錄得1,394票登記，以首兩張價單共146伙計，超額認購逾8.5倍。
●旺角利奧坊‧曦岸加推23伙周五發售
新盤銷售氣氛理想，恒基地產(00012)旗下3個項目今日(3日)相繼公布最新銷售安排，其中旺角利奧坊‧曦岸加推23伙於本周五發售，戶型由開房式至兩房，折實售價逾513.45萬至逾979.94港萬元，呎價24,285至26,132元。項目開售至今累售272伙，佔可發售單位305伙的逾89%。
至於尖沙咀本木則排7伙於周五銷售，間隔包括開放式、一房及三房，折實售價逾710.62萬至逾1,933.76萬元，呎價25,352至30,499元。同日西營盤藝里坊‧2號亦將發售2個一房戶，折實售價分別逾721.72萬及逾743.8萬元，呎價26,830及27,651元。
●觀塘凱滙再沽3伙 三房戶售2064萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期今日(3日)連沽3伙，成交價929.41萬至2,064.52萬港元，其中最高價為3座40樓F單位，實用面積909方呎，屬三房連套房及儲物房間隔，成交呎價22,712元。連同凱滙第1期，項目至今累售1,718伙，套現逾217億元。
●晉環招標形式售6伙四房戶 套現逾3億元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，今日(3日)以招標形式售出6個四房連雙套房單位，其中第1座(1A)39樓F單位，實用面積1,218方呎，以6,600萬港元成交，呎價54,187元，做價及呎價均創項目新高。
●馬鞍山迎海‧駿岸複式單位5379萬元招標成交
新盤特色戶及洋房備受追捧，恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海‧駿岸7座29及30樓B室複式單位，實用面積2,775方呎，附設面積936方呎平台，剛以5,379.2萬港元招標成交，呎價19,385元。
同系元朗尚悅‧天城亦招標售出8號洋房，實用面積1,776方呎，天台面積431方呎，前庭及花園分85及174方呎，連車位成交價2,381.8萬元，呎價13,411元。
●港島新盤21 BORRETT ROAD高層單位連兩車位售2.5億元
港島一手豪宅屢錄大額交投。據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，剛售出19樓1號單位，實用面積2,945方呎，連兩個車位，成交價2.5億港元，呎價84,890元。