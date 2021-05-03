全球晶片荒！有間車廠竟冇事　小小晶片因何累全球？

被喻為「新石油」的晶片供應持續短缺，美國半導體老店英特爾（Intel）舵手Pat Gelsinger作出悲觀預測，料晶片荒恐會延續多年。同時，為提高產量並擺脫對亞洲半導體工業的依賴，該企業斥100億美元（約780億港元）在以色列興建新晶片廠，並額外投資6億美元（46.8億港元）於當地擴充研發工作。

外媒報道引述英特爾行政總裁Pat Gelsinger稱，集團正針對部分產線進行調整，以提高產量並解決車用晶片短缺的問題，料供給壓力幾個月後才可稍微紓緩，甚至需時好幾年，產量才能趕上不斷增長的需求。

在地緣政治加劇下，晶片成為關鍵戰略物資。他續指，25年前美國佔全球半導體生產約37%，如今卻跌至僅12%，更坦言全球最先進晶片製造商為台積電，英特爾至少要兩年時間才能迎頭趕上。因此，英特爾不惜斥巨資在以色列興建新廠，目前首階段工程已開始。同時，以色列分支Mobileye總部亦會投放4億美元，擴充為研發自駕技術中心，並耗資兩億美元在當地設立新研發中心，作為超級晶片設計的重要據點。

日企亦正加緊對先進晶片製程部署。全球硅晶圓龍頭信越化學、昭和電工及東京應化工業等日本晶片原料廠亦大舉擴大在台灣、南韓的生產規模。其中，信越化學的台灣全新感光材料工廠已開始運作，若連同其日本廠的產能提升計劃計算在內，設備相關投資額高達300億日圓（21.28億港元），而過往只在日本生產的EUV（極紫外光）用感光材料也在台灣展開生產。

惟「遠水不能救近火」，再有車廠因「芯」荒被迫停產。日本車廠鈴木（Suzuki）不但下調今年汽車生產計劃一萬輛，甚至繼4月之後，將於本月對生產小型車「Swift」等車款、位於日本相良工廠再次定下停工日，最長合計停工12天。福特汽車亦預料，今年或因晶片問題將減產110萬輛車，恐損失25億美元。摩根士丹利認為，由於規劃不善，福特可能是受晶片供應中斷影響最嚴重例子，形容對投資代工生產的投資者來說，是一次「現實的檢驗」。

事實上，晶片荒帶來的衝擊已蔓延各行各業，除影響汽車、科技業外，寵物玩具、洗碗機等製造商通通無一幸免。外媒早前已引用高盛集團報告指，半導體是構成美國國內生產總值12%的產品生產所需之重要零件，供應縮減或導致一些產品的價格上漲3%。

在全球晶片大缺貨之際，電動車市場仍持續快速發展。法諾集團（08153）於4月底與昆都侖區人民政府訂立戰略合作協議，擬將總部設立在內蒙包頭市昆都侖區，建設輕量化新能源汽車研發及製造基地。消息帶動該股周一股價急升逾17%，收報0.095元。

●豐田3月汽車產量反增三成

全球鬧晶片荒，各國車廠被迫「煞車」，暫停生產線或減產，惟豐田汽車成為例外，3月全球汽車生產量仍可按年增32%。有分析指出，豐田吸取了10年前福島大地震使生產中斷教訓，其「晶片儲備計劃」使產量幾乎不受影響。

外媒稱，豐田之所以無懼晶片荒，3月產量仍達84.33萬輛，甚至將全年盈利預期提升54%，主要是集團要求晶片供應商為公司儲備2至6個月的車用晶片數量。

報道指，2011年的福島大地震令豐田有超過1,200種零部件的採購受到影響，當時豐田大約花了半年時間，才將日本以外的生產恢復到正常水平。於是集團意識到，車用晶片的交貨時間過長，將無法應對突如其來的衝擊，因此自行建立起「晶片儲備計劃」以避免斷貨危機。同時，集團仔細研究其供應鏈，找出其中風險最高的零組件，並列出1,500個需要有替代品或囤積庫存的零件清單。

據指，由於豐田在設計與製造晶片有長達30年經驗，因此對車用晶片及整個產業鏈已相當熟悉，並設有名為「救援系統」的數據庫，詳細羅列供應鏈中65萬家公司、40萬個零組件的資訊。藉由數據庫，集團得以在零件短缺早期便作出相應行動。

另外，集團社長豐田章男在3月時提及晶片荒，指各汽車廠受的影響程度不同，證明車廠、晶片製造商和依賴晶片的零件供應商之間的密切溝通很重要。

●拆局：為何小小晶片能釀經濟之災

全球半導體產業生產成千上萬種晶片，其中，高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）等公司的高階晶片，每片價格由100至1,000美元不等，晶片可以令你的電腦、手機能運作暢順。不過，除高階晶片外，目前連基礎的晶片也面臨短缺，例如原本價值1美元的顯示器驅動晶片，由於產能不足，竟炒上20美元！

顯示器驅動晶片僅能傳輸讓手機、顯示器或導航系統螢幕亮起來的基本指令，比「先進製程」至少落後兩代。若缺少這種晶片，很多家用電器，例如液晶螢幕、電視、筆記型電腦、雪櫃都因零組件缺料，導致製造成本攀升。以許多電視和電腦螢幕採用的液晶顯示器（LCD）為例，由去年1月到今年3月，50吋LCD面板價格就漲了一倍。行業研究分析師Matthew Kanterman指出，LCD面板將持續漲價到第三季。

至於為何連低階晶片都面臨短缺？究其原因，是疫情之下，人們對於電子產品及汽車需求急增，推動了其所用到的高階晶片需求。由於利錢較高，代工廠自然疲於生產高階晶片，將產能集中也追不上需求，自然擠不出人手和機器去生產價值僅1美元的顯示器驅動晶片。

而原本專門生產低階晶片的廠商，產能已經開到最大，惟受制於技術較為落後，目前若再投入資金去加大產能並不划算，久而久之，就連低階晶片都變得稀缺，更順勢加入漲價行列，漲幅甚至媲美高階晶片！由此可見，晶片被視為「新石油」絕不誇張，潛在的通脹威力也絕非靠嚇，實能牽動全球經濟。