【產經評論】印度疫慌亂美策　港金融危機逼近

五窮月首個交易日，亞太區股市近乎全線向下，皆因印度疫情未見放緩之餘，更有在亞太地區擴散之勢，越南、馬來西亞及印尼等皆見相關變異病毒。由於包括香港在內，整個亞太區疫苗接種率相對低，於經濟復甦競賽中大打折扣，疊加美債息趨升及通脹升溫等因素，預示未來投資環境愈益兇險。可憐香港處於中美夾縫，除了受上述因素打沉外，在未來一年半內隨時又成為金融戰磨心！

近期印度疫情惡化，有分析警告真實染疫人數恐高達5億，當地有錢人已搶高數以十倍計的機票價格逃亡，難免會把變異病毒傳開，亞太區將首當其衝。昨日已傳來與香港展開「旅遊氣泡」的新加坡本土感染個案增加，其他區內經濟體亦擔心疫情反彈，皆不敢大幅放寬防疫措施，個別更再度收緊區域人流限制，令經濟復甦進度再次延後。

難怪五窮月首個交易日，亞太區股市即應驗跌市魔咒，本已弱勢的港股當然不例外。畢竟印度如今亡羊補牢，已為晚也，市場估計當地缺疫苗的狀況最少要持續至7月，即相信要待兩個月時間，確診病例始能受控，期間難免拖累區內投資氣氛，連帶「旅遊氣泡」、「商務氣泡」等計劃也難成事，名副其實應驗「五窮六絕」。

剛好此刻金管局負責管理的外匯基金派首季成績表，回報絕對稱不上亮麗，印證美債息反彈的威力。展望年內餘下時間，疫情勢打亂各地央行的貨幣正常化部署，資金持續氾濫遇上各種原材料、能源、運費均顯著上升，超級通脹山雨欲來，只要聯儲局被迫提早收水，新興市場也必然較歐美震盪！

誠然，今年疫情持續影響之下，港企破產和打工仔失業率尚未見頂，股市估值本身就存在調整壓力，再加上即使次季美國經濟反彈，下半年恐無以為繼，只要高處不勝寒的美股一旦調整，港股必更殘。再者，隨着被美國視為盟邦的印度在疫戰因輕率而敗北，日本也不遑多讓，要對付中國將更困難，尤其拜登政府要在2022年11月國會中期選舉，打敗以前總統特朗普為首的共和黨，才能鞏固勢力。若疫情拖下去，觀乎目前較快速的方法恐要在未來年半時間動用「美元霸權」，打一場無硝煙的經濟戰，方能突圍而出。

換言之，香港可能是未來一年半最危險之金融地區！事實上，被媒體評為世界最危險地方的台灣，昨日股市大跌下成交額創史上次高，明顯反映地緣政治因素已凌駕晶片荒，足見海外資金對中美爭霸甚為警惕。