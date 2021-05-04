東方日報B1：印度疫變　亞太股市淪陷　恒指跌367

作為亞洲第三大經濟體、世界「五哥」的印度疫情絲毫未見喘息空間，變異病毒更向其他國家蔓延，馬來西亞、越南等地已發現相關本土確診病例，勢再度收緊防疫措施，窒礙經濟恢復，拖累亞太股市「五窮月」開局應驗跌市詛咒，再次跑輸歐美，明顯是資金流改變。亞洲「四小龍」全數插水，台灣股市周一(3日)瀉近2%，港股全日「潛水」，恒生指數曾挫468點，收市仍跌367點或1.28%，報28,357點。

內地、越南及日本周一則因假期休市而暫時避過一劫，台股下跌1.96%，報17,222點，創出今年2月26日以來最大收市跌幅，成交額達5,899億元新台幣，創史上次高，反映沽壓甚為嚴重，短期難飆升。新加坡及馬來西亞股市也分別下跌1.04%及0.68%，後者更創近一個月收市新低。連續12日單日錄超過30萬宗新冠肺炎新增確診個案的印度，當地股市曾急瀉至48,028點，全日仍跌0.13%，報48,718點，過去一個月已累瀉2.62%。

值得留意的是，首日恢復沽空的南韓股市全日跌0.66%，收報3,127點，連跌5個交易日。外資全日淨沽出4,410億韓圜，靠散戶淨掃入5,860億韓圜撐市。當地一群由散戶組成的「南韓股東聯盟」領頭人表示，若南韓股市跌穿3,000點，將動員大量散戶對抗淡友。在散戶瘋狂入市下，散戶大軍持三星股份比例首度突破10%，達6,530萬股或10.1%，相比去年底僅6.5%，2019年則為3.6%。該股佔南韓股市比重22%，可謂「單天保至尊」。

至於港股失去「北水」支撐下，恒指周一低開64點後沽壓加深，曾挫至28,256點的逾一個月盤中新低，收市失守100天移動平均線(現處28,548點)，意味有機會再試低位。國企指數收市跌112點，報10,713點；科技指數跌85點，報8,227點。投資者入市意欲甚弱，大市成交按日萎縮超過23%，至僅960.49億元，乃2月11日半日市以來首度跌穿千億元關。沽空比率15.92%。

由於「北水」仍然缺席，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑相信，5月初期大市成交會持續淡靜，港股暫時未見有新突破，預料維持波幅上落。恒指於100天線，即約28,500點水平仍有短期支持，下一重要支持位在橫行底部的約28,000點，上方阻力位則在50天線，即約29,000點。