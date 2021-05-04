英特爾擬投入35億美元升級新墨西哥州晶片廠

外媒報道，面對全球晶片短缺問題，美國晶片生產商英特爾(Intel)行政總裁Pat Gelsinger正努力重振公司的製造能力，當中包括投資35億美元升級其在美國新墨西哥州的晶片工廠，以支持英特爾的晶片封裝技術。

報道指，Gelsinger正試圖推動英特爾重新獲得製造技術方面的領先地位，同時還在擴大生產能力，以向包括競爭對手在內的其他晶片製造商提供代工服務。Gelsinger承諾將為此投入200億美元。

不過，Gelsinger在周一(3日)作出悲觀預測，料晶片荒恐會延續多年。同時，為提高產量並擺脫對亞洲半導體工業的依賴，該企業斥100億美元在以色列興建新晶片廠，並額外投資6億美元於當地擴充研發工作。

Gelsinger稱，集團正針對部分產線進行調整，以提高產量並解決車用晶片短缺的問題，料供給壓力幾個月後才可稍微紓緩，甚至需時好幾年，產量才能趕上不斷增長的需求。

在地緣政治加劇下，晶片成為關鍵戰略物資。他續指，25年前美國佔全球半導體生產約37%，如今卻跌至僅12%，更坦言全球最先進晶片製造商為台積電，英特爾至少要兩年時間才能迎頭趕上。因此，英特爾不惜斥巨資在以色列興建新廠，目前首階段工程已開始。同時，以色列分支Mobileye總部亦會投放4億美元，擴充為研發自駕技術中心，並耗資兩億美元在當地設立新研發中心，作為超級晶片設計的重要據點。